「日本線の空席埋めて！」

立憲民主党の岡田克也議員に対する高市早苗総理大臣の発言を発端に、日本と中国の緊張状態が高まり、中国外務省が中国人旅行者に対し、日本旅行の中止を呼びかけています。一方でSNSを中心に日本・台湾の友好ムードが高まりを見せている傾向に。そのようななか、台湾のLCC(格安航空会社)、「タイガーエア台湾」が、ユニークなプロモーション運賃を打ち出しました。

【画像】台湾さん…。 これが「タイガーエア台湾」の”ユニーク驚安運賃”概要です

「タイガーエア台湾のユーザー達は日本便の空席を埋めましょう！1席も残らず！」こういった趣旨同社公式SNSが呼びかけ、プロモーション運賃を設定しました。ここでは2026年3月28日までの搭乗分を対象に、台湾〜石垣・沖縄線片道777台湾ドル（約3885円）に設定。さらに日本国内全路線限定10%オフも展開されました（セール期間はすでに終了済み）。

タイガーエア台湾は、同国で初めてできたLCCで、日本国内にも多くの路線ネットワークを保有しています。