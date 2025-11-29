わんこと赤ちゃんの思わず笑ってしまう投稿が大きな反響を呼んでいます。ちゃんとお兄ちゃんをするわんこですが、そのアプローチ方法が独特なようで…？投稿は280万回再生を突破し「ゼロ距離ｗ」「子守上手♡」「可愛すぎ！」などのコメントが寄せられました。

【動画：犬が『赤ちゃんを遊びに誘った』結果→追いつけない速度で…尊すぎる『お兄ちゃんをする光景』】

内緒話…？可愛いふたり

TikTokアカウント「kankaachan」では、ポメラニアンとビションフリーゼのMIX犬「小太郎」くんと赤ちゃんの微笑ましい日常が随時投稿されています。この日もふたりでいるところをママがカメラで捉えていました。

お互い目が合った後、小太郎くんに手を伸ばす赤ちゃん。これが遊びの合図かのように、小太郎くんもスイッチが入った模様。赤ちゃんの正面に回り込んで顔を見つめた後、内緒話でもするかのように耳元に近づいたそう。

わんこの爆速スタート！

片足を上げて赤ちゃんにお顔を近づける小太郎くんに、屈託のない顔で笑う赤ちゃん…。ずっと見ていたくなる尊すぎる光景が広がっていたそう。

ところが微笑ましい光景は一転、赤ちゃんの前を行ったり来たり…爆走する小太郎くん。もちろん速すぎて赤ちゃんが追いつくことなどできません…！懸命に首を動かして小太郎くんの姿を追いますが、もはや捉えているのは残像のみだったとか。

子守上手なんです♡

小太郎くんは爆速の最中、時おり急ブレーキをかけ赤ちゃんを覗き込むような仕草を見せたそう。まるで『どう？楽しいでしょ？』と確認をしているかのよう。現に赤ちゃんもずっと声をあげて笑っていたといいます。

もしかすると小太郎くんは、全力ダッシュで赤ちゃんを喜ばせようとしていたのかもしれませんね。子守上手な小太郎お兄ちゃんの姿は、多くの人にたくさんの笑顔を届けたのでした。

ふたりの可愛すぎる世界には「遊んであげてエライ」「愛を感じますね」「赤ちゃん、目が回りそう(笑)」など多くのコメントが寄せられました。今後のふたりからも目が離せませんね♡

TikTokアカウント「kankaachan」には、小太郎くんと赤ちゃんの優しい日常が投稿されていますよ。可愛いふたりに癒されてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「kankaachan」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております