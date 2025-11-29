行列の待ち時間は１分でわかる！ 日常に潜む面白い「算数」
人気のラーメン屋で行列ができたり、人気のテーマパークでは数時間並ぶのも当たり前。ただ、せっかく並んだのに想像以上に時間がかかり、次の予定に行くために並ぶのを諦めてしまったこともあるだろう。
そんなとき、行列の待ち時間を見積もれたら……。「実は算数を使うと、ある程度の行列の待ち時間を見積もることができるのです」と話すのは、東京富士大学経営学部教授で、『難しい式はいらない大学教授の秘密の授業 人生が変わる算数』などの著書を持つ鬼木一直先生だ。
「厳密に計算しなくても、おおよその値がわかるだけでも目安になってとても便利ですよね。算数は私たちの身の回りの日常に数多く存在します。特別な勉強をするのではなく、日常におけるちょっとした疑問に対し、算数が活用できるんです」（鬼木先生）
今回、そんな日常に潜む「算数」の面白い事例を教えてもらった。
◆◆待ち時間は簡単に予測できる！
行列ができているお店で「どれくらいの時間がかかるんだろう」と思ったとき、簡単に「待ち時間を見積もる方法」があるという。
「それは、『並んでいる人数を自分の後ろに１分間に並ぶ人数で割ると、それが待ち時間になる』というものです。これは『リトルの法則』と呼ばれています。具体例で説明しましょう。
例えばテーマパークのアトラクションの行列に並ぶとします。およそ90人の列の最後尾に並びました。自分の後ろに並んだ人数を1分間計ってカウントしたところ、6人増えました。この場合、先ほどのリトルの法則を用いると、
90÷6＝15
となり、だいたいの待ち時間が15分間と見積もれるというわけです」（鬼木先生）
なぜ先頭の減っていく人数を数えないのかという疑問が頭に思い浮かぶかもしれないが、先頭は家族連れがまとめて呼ばれたり、急に多くの席が空いたりするので、むしろ後ろに並んだ人数を数えたほうが安定した値を得ることができるというわけだ。
「リトルの法則は、一見複雑に見えるシステム全体の振る舞いを、簡単な平均値の関係式で理解できる強力なツールです。
注意点としては、この法則が通用するのは、あるシステムや状態が時間経過とともに変化せず、一定の状態を保っている『定常状態』にある場合のみのため、お店が開店したばかりや急激に空いてきたときなどは、この法則は当てはまりません。
とはいえ、およその待ち時間を知るのには、かなり有効な手法です」（鬼木先生）
お客さんの並ぶスピードが遅い場合には、5分間計り、自分の後ろに並んだ人数を5で割れば、さらに精度が高くなる。
「ちなみに、この考え方のもとになっているリトルの法則は、次のようなことに応用されています。
●経営学：生産計画、在庫管理、サービスレベルの評価など
●コンピュータサイエンス：ネットワーク設計、データベース設計、オペレーティング、システムの設計など
●交通工学：交通流の分析、渋滞の予測など
実にさまざまな分野に応用されています。ぜひ、実践的な数の見積もり方法として活用してみてください」（鬼木先生）
◆◆日常に取り入れて遊び感覚で身につける
好きな人と嫌いな人にはっきり分かれる教科といわれる算数だが、鬼木先生は「算数は身近なところに多くある」と話す。
「以前、教育系の学会に参加したとき、とある学生と出会いました。その学生は数学科で勉学に励んでいるとのことでした。『数学は面白い？』と聞くと、『面白いです』と答えてくれました。『日常で数学をどのように使っている？』と聞くと、しばらく考えて、『買い物のときの計算ぐらいですね』とのこと。微分・積分はもとより、複素数、幾何学、代数学など難しいことを勉強していながら、四則演算くらいしか思いつかないと言うのです。
