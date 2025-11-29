アラフォーのおかずクラブゆいP、白髪事情を明かす「29とか30とかの時にはもう…」

11月27日、おかずクラブ（ゆいP・オカリナ）が自身らのYouTubeチャンネルに更新した動画の中で、ゆいPが自身の白髪について語った。

動画内で、現在39歳のゆいPは自身の白髪事情について、「私の家系というか、みんな白髪が多い家系なので。おじいちゃんも真っ白だったし、おばあちゃんもすごい多いし、うちの母も今グレーヘアで。だいぶ白くなってきましたし」と明かした。

さらに、「29とか30とかの時にはもうポツポツとね」と自身も20代後半頃から白髪が目立ち始めたといい、「ここらへん（生え際が）結構目立つよね、私ね。だから染めてんだ、髪の毛」「ちょっと根元がもう黒くなってきちゃったら、白髪が目立つんですよね」と説明。

また、「だから今メイクさんにやってもらう時も必ず『すみません、ここの白髪隠してもらって…』つって。マスカラがあるのよ、白髪マスカラでちょ、ちょ、ちょっとやってもらって、隠してもらってるという次第でございます」「普通にちょいある白髪ってめっちゃ目立つし、気になるし、あと歳を感じる」と話していた。