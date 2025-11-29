『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』GフレームFA「ストライクフリーダムガンダム」のオプションパーツが登場
バンダイは、『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』より「機動戦士ガンダム GフレームFA ストライクフリーダムガンダム オプションパーツセット【プレミアムバンダイ限定】」(3,960円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。
2026年5月発送予定「機動戦士ガンダム GフレームFA ストライクフリーダムガンダム オプションパーツセット【プレミアムバンダイ限定】」(3,960円)
MS(モビルスーツ)が持つフォルムの美しさとポージングの楽しさ、そのどちらも堪能できる食玩「GフレームFA」の第8弾に収録されている「ストライクフリーダムガンダム」のオプションパーツセットが登場。
ビームサーベル、ビームシールド、展開状態の腰部レール砲、連結状態の高エネルギービームライフルをはじめ、「光の翼」エフェクトパーツまで付属。
また、『ガンダムビルドダイバーズ バトローグ』や『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』で登場した、スーパードラグーンのサーベル状態のエフェクトパーツも収録されている。
※「ストライクフリーダムガンダム」本体は別売り(「機動戦士ガンダム GフレームFA 08」収録)。
(C)創通・サンライズ
