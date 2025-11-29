睡眠の質と夫婦仲を劇的に改善する!? たった1つの方法

あなたの安眠を妨げる「無意識の恐怖」

同じつくりのベッドでも、横幅次第で寝心地が大きく変わります。横幅の狭いベッドだと、「万一ベッドから落ちたらどうしよう」と無意識に緊張するため、自律神経のうちでも交感神経が興奮しっぱなしになり、安眠が得られにくくなりがちなのです。

落ちることを恐れて寝返りを控えがちになると、カラダが強張って疲れがとれにくくなることも考えられます。

「ダブルベッドなら大丈夫」という思い込み

この話をすると「1人で眠るのにセミダブルを選べというのはわかるけれど、ダブルベッドは2人で寝ることを想定してつくられているのだから問題ないのでは？」と疑問を抱くご夫婦やカップルもいらっしゃいます。

ところが、ダブルベッドは横幅140cm。そこへ2人で寝ると、単純計算で1人当たりの横幅は70cmとなります。シングルベッドよりも狭い幅で眠ることになりますから、睡眠の質が低下することが考えられるのです。

キングサイズのベッドを選んだとしても、1人当たりの横幅は90cmと、こちらもシングルの横幅100cmに及びません。

最高の睡眠環境は「シングル2台」でつくる

ですから、ご夫婦やカップルが同じ寝室で眠るなら、シングルベッド（事情が許せばセミダブル）を2台並べて寝るほうがオススメです。

そのほうが個々の横幅も広くなり、寝返りを打っても振動が相手に伝わらないなど利点も多いのです。

