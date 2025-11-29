40歳で「いつか引退して自分のやりたいことができる日が待ち遠しい」と思っているアホに名言を教えてあげたい。

「いつかやりたい」、永遠にその日は来ない

「いつか引退したら、好きなことをやりたい」

40歳を過ぎると、こんな言葉を口にする人が増えてきます。

でも、それは希望ではなく「逃避」の言葉かもしれません。

なぜなら、「今を生きていない人」に、「いつか」は永遠に訪れないからです。

忙しい日々の中で、「今は仕方ない」「もう少し頑張ったら」と自分に言い聞かせる。

けれど、その「一時的なはず」が、気づけば何十年も続いてしまう。

そうして、やりたいことを後回しにしたまま、人生が静かに終わっていくのです。

「いつか症候群」の正体

『世界の果てのカフェ』という本では、その危うい思考を見事に描いています。

私たちは、ほしいものを買うために、その仕事を選ぶ。

「一時的なことだ」と自分に言い聞かせる。

「近いうちに、何か別のことを、本当にやりたいことに向けた何かをするだろう」と信じて。

――『世界の果てのカフェ』（第16章）より

「今は我慢、いつか自由に」。そう信じて働くほど、自由から遠ざかっていく。

やりたいことを先送りにするうちに、やりたいことを思い出せなくなる。

それが、「いつか症候群」の怖いところです。

そして、作中のケイシーはこう続けます。

周囲の人たちが、「いつか引退して、自分のやりたいことができる日が待ち遠しい」と話している。

そして、やがて私たちも、そんな謎めいた未来を思い描きはじめるの。

仕事をする必要がなくなり、望む人生を送れるようになる「いつか」をね。



だけど、とりあえずは、毎日を好きに使えないという事実を埋め合わせるために、私たちは多くのモノを購入する。

広告のメッセージが少しでも真実であることを願うの。

そういった商品が、日常生活では得られない充実感を運んできてくれることを。



残念ながら、買えば買うほど、支払いも増えるわ。

だから、支払いのためにますます仕事に費やす時間が増える。

仕事に費やす時間は、私たちが人生に望む過ごし方ではないから、さらに満たされない気持ちになる。

なぜなら、やりたいことをする時間がさらに減ってしまうからよ。

――『世界の果てのカフェ』（第16章）より

これこそが、現代人の「幸福のパラドックス」です。

「自由のために働く」はずが、「働くために自由を失う」。

気づかぬうちに、豊かさを装った牢獄に閉じ込められているのです。

「いつか」ではなく、「いま」から始めよう

やりたいことを退職後に取っておくのは、「老後の健康が保証されている」と信じるようなもの。

未来は誰にもわかりません。

だからこそ、「いまやる」ことに価値があるのです。

やりたいことが小さなことでも構いません。

今日の30分を「自分のための時間」に使うだけで、人生は動き出します。

「いつかの準備」をやめて、「いまの充実」を積み重ねる。

それが本当の意味での「豊かさ」です。

「いつかやりたい」ではなく、「いま始めよう」

「いつか引退して好きなことをやる」と言う人に、こう伝えたい。

「引退しなくても、いま始められますよ」と。

やりたいことは未来の報酬ではなく、「今この瞬間」の選択だということ。

「いつか」は幻想。「いま」だけが現実。

本当に自由な人とは、今を生きる勇気を持つ人なのです。

