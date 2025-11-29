周囲から「実家に甘えすぎ」と言われ……。38歳女性、貯金200万円、実家で夫＆親と同居する事情とは
All About ニュース編集部は、2025年11月20日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、広島県安芸郡海田町在住・38歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：38歳女性
職業：会社員
在住：広島県安芸郡海田町
家族構成：親1人、自分、夫
世帯年収：親200万円、夫450万円、自分400万円
実家の間取り：1軒家6LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：5万円
交際費：4万円
毎月のお小遣い：3万円
毎月の貯金額：2万円
貯金総額：200万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「予定はありません」と話しました。
夫婦ともに体が弱く、親も高齢実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「私も夫も体が弱く、また親も高齢です。それぞれのかかりつけの病院や役場の人ともよく話した結果、一緒に暮らし協力し合うことになりました。何かあったらかかりつけの病院等と連携して対応していただけるので安心して暮らせてます」と、自身の状況について話してくれました。
周囲から「実家に甘えすぎ」と言われ……親、そして夫と同居している回答者。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「特に夫婦の視点からは特に苦労してる点はありません」と前置きしつつ、「しかし、家族のことを理解してない人からは『実家に甘えすぎ』『早く実家を出た方が良い』等を言って来て困らせて来ることがあります。一般的には結婚してるのにいつまでも実家に居ることを不思議に思い、口を挟む人も居て迷惑に感じることがあります」と、周囲の反応について悩みを打ち明けてくれました。
お金に関する悩みは「ない」とし、「毎月最低20000円ずつ貯金してるため順調にお金は貯まり200万円を超えました」と貯金事情についても話してくれました。
他人の言葉に戸惑いながらも、家族の状況に寄り添った選択を貫く姿からは、自分たちの暮らしをしっかり見つめる力強さが伝わってきました。今ある安心は、丁寧に築かれた関係性の上に成り立っているのかもしれません。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)