¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎÁ°À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ç¸½2°Ì¤Î¥Í¥ê¡¼¡¦¥³¥ë¥À¡Ê27¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Çº§Ìó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿ÃËÀ¤ÎÉ¨¤Î¾å¤ËÇò¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ê¡¢¤Û¤Û¾Ð¤ß¹ç¤¦¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¡¢·ëº§¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸«½Ð¤·¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿¡È¹æ³°¡É¤ò»ý¤Äº¸¼ê¤ÎÌô»Ø¤Ë¤Ï¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î»ØÎØ¤¬¥¥é¥ê¤È¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤Ç¤¿¤ï¤à¤ì¤ë2¿Í¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¡Ä¤½¤·¤Æ¼¡¤Ï¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È»ï¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º§Ìó¼Ô¤Ï¥±¡¼¥·¡¼¡¦¥¬¥ó¥À¡¼¥½¥ó»á¤À¤È¤¤¤¦¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥¦¥£¡¼¡¢¥í¡¼¥º¡¦¥Á¥ã¥ó¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥ê¡¼¤é½÷»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤«¤é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢NBA¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¢½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëWNBA¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤Î¥±¥¤¥È¥ê¥ó¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¤é³Æ³¦¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤«¤é¤â½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥³¥ë¥À¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼2¾¡¤ò´Þ¤àÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»15¾¡¡£21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ºòÇ¯¤Ï¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¤Ê¤É7¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï1¾¡¤âµó¤²¤é¤ì¤º¤ËÀ¤³¦¥é¥ó¥¯2°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£