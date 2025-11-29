51歳・馬場典子がイメチェン報告「密かな目標でした」 髪の悩みも改善で「寝癖直しも楽になりました」
フリーアナウンサーの馬場典子（51）が28日、自身のインスタグラムを更新。髪質の悩みを告白し、2週間ほど前にかけたというパーマヘアの近影を披露した。
【写真】「密かな目標でした」イメチェンした近影を公開した馬場典子
馬場は「2週間ほど前にパーマかけました」と報告し、新しい髪型がよく見えるアップショットを投稿。パーマを当ててふんわりと動きが出たニューヘアを披露した。
投稿では「しっかりした髪質なので 柔らかい質感に憧れていて しっかりした髪質なのに 根元は潰れがちになってきて」と髪の悩みを吐露。「そんなこんなで実はショートにした時からの密かな目標でした」と念願かなった様子だった。
「スタイリング剤やドライヤーの当て方によってクリクリ系にもふんわり系にもなるし寝癖直しも楽になりました〜」と満足そうにつづっている。
馬場の“イメチェン”姿に、「お似合いです」「素敵」「本当に魅力的です」「まさにイイじゃんですね!!」などのコメントが寄せられている。
