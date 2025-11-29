今回は、モラハラ不倫夫に28年耐えた妻が、夫をついに見捨てた話を紹介します。

「もう我慢する必要ないよね…」

「私には夫と2人の子供がいますが、夫は結婚してからこれまでずっと、私にモラハラを繰り返し、不倫もしていました。ただ子供もいますし私もパートで収入が低かったこともあり、離婚は我慢してきたんです。

そして下の子供が大学をもうすぐ卒業する頃になり、夫に『俺の持病が悪化したから、早期退職するつもりだ』と言われ、『じゃ、子供が大学を卒業したら離婚させてもらいます』と夫に笑顔で伝えました。

すると夫は『俺の介護をしてくれるんじゃないのかよ？』とものすごくうろたえてきましたが、そんなの知ったこっちゃありません。『あんたの介護なんかするか！』という気持ちでいっぱいです」（体験者：50代女性・主婦／回答時期：2024年2月）

▽ これまでこの夫はモラハラや不倫だけじゃなく、毎日飲み会ざんまいで家庭を顧みず好き勝手やってきたそう。なのに退職したら妻にがっつり介護してもらおうなんて……虫が良すぎますよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。