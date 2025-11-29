Î¢ÀÚ¤ê¼Ô¤Ï1¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤!? ¼çÍ×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤¿ÆâÄÌ¼Ô¤¬¤Ä¤¤¤ËÈ½ÌÀ¡ª¡ãÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡ä
Snow Man¡¦´äËÜ¾È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù¡£
ËÜºî¤ÏÌµ¹ü¤Ç¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡¦ËÌÂôÃ¤Ç·½õ¡Ê´äËÜ¾È¡Ë¤ÈÊÛ¸î»Î¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦´ßÂ¼Î¤²Æ¡ÊÇòÀÐËã°á¡Ë¤òÃæ¿´¤ËÎø¤ä»ö·ï¤òÉÁ¤¤¤¿¹Í»¡·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£Á°¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÎ¤²Æ¤ÈÎ¾ÁÛ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ã¤Ç·½õ¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÈà½÷¤È±óµ÷Î¥Îø°¦¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ëÆñ»ö·ï¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè7ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÃ¤Ç·½õ¤¿¤Á¤ÎÃç´Ö¤Î¤Ê¤«¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤¿ÆâÄÌ¼Ô¤¬È½ÌÀ¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢Âè7ÏÃ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈï³²¼Ô¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤¦1¿Í¤Î¿ÍÊª¤Ï¡Ä
¢¡Î¤²Æ¤Îµ¢¹ñ¤ÇÈÈ¿ÍÁÜ¤·¤Ë¿ÊÅ¸¡ª
ÌµºáÈ½·è¤È¤Ê¤ë¤â¡¢²¿¼Ô¤«¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¡¦¸Þ½½ÍòÀ»¡ÊÂçÃÏ¿±Ê¡Ë¡£Âè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ï¸Þ½½Íò¤¬Ï¢Â³¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤Ç¤¢¤ë¾Úµò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·Ù»¡Æâ¤Î¤¤¤¶¤³¤¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈà¤¬Ìµºá¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¸Þ½½Íò¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¸½¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥í¡¼¥×¤«¤é¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ËÃ¤Ç·½õ¤ÈÆ±¤¸·Ù¸î¥Á¡¼¥à¤Î»°±ÀÀéÁá¡ÊÀ®³¤Íþ»Ò¡Ë¤¬¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¾×·â¤ÎËë°ú¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÂè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¶µ°é¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤áÊÛ¸î»Î¤ÎÎ¤²Æ¤¬°ì»þµ¢¹ñ¤·¤¿¡£
Ã¤Ç·½õ¤Î¸åÇÚ¡¦Ì«¡ÊÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ë¤Ï¸Þ½½Íò¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¤²Æ¤ËÁêÃÌ¤·¡¢2¿Í¤ÏÏ¢Â³¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤Î¸øÈ½µÏ¿¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤ËÌ«¤¿¤Á¤Ï¡¢Ï¢Â³¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤Î¥Ö¥í¥°¤ËÃ©¤ê¤Ä¤¡¢¤½¤³¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ì¿¿¤«¤éÈï³²¼Ô¤Î1¿Í¤¬¡¢Ã¤Ç·½õ¤¿¤Á¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ëIT¤ÎÀìÌç¿¦°÷¡¦郄ÀÐ¤ß¤Î¤ê¡Ê¾¾°æÍÚÆî¡Ë¤ÈÍ§¿Í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¤ß¤Î¤ê¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÀéÁá¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÇÆþ¼Ò¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÀéÁá¤Î²ø¤·¤µ¤¬Áý¤¹¤Ê¤«¡¢¤Ä¤¤¤ËÌ«¤ÏÎ¤²Æ¤È°ì½ï¤ËÀéÁá¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢ÆâÄÌ¼Ô¤ÎÀµÂÎ¤Ï¤ß¤Î¤ê¤À¤È¹ð¤²¤ë¡£ÀéÁá¤Ï¡Ö¤Ï¡©¾éÃÌ¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤è¡×¤ÈÊÖ¤¹¤â¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤È¤ß¤Î¤ê¤Ë¡ÖÆ¨¤²¤Æ¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤«¤éÌ«¤ÏÏ¢Â³¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤Î1¿Í¤ÎµìÀ«¤¬»°±À¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÀéÁá¤ÎËå¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤â¡¢ÀéÁá¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊÖÅú¡£
¤½¤³¤ÇÌ«¤Ï¤ß¤Î¤ê¤Î¥í¥°¤ò²òÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¸Þ½½Íò¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤Ë¼Ò°÷¾ÚÄÌ¹ÔÍúÎò¤òºï½ü¤·¤¿·ÁÀ×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹ð¤²¡¢ÀéÁá¤¬¸Þ½½Íò¤ò»¦³²¤¹¤ë¤¿¤áÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤È¤¤ÎÍúÎò¤ò¤ß¤Î¤ê¤¬ºï½ü¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÍý¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ËÃ¤Ç·½õ¤¬¸½¤ì¡¢¡Ö»°±À¡¢¤Ê¤Ë¤«ÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¤Ä¤¤¤ËÀéÁá¤ÏÈï³²¼Ô¤¬Ëå¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¸Þ½½Íò¤¬¿¿ÈÈ¿Í¤«Ä´¤Ù¤è¤¦¤ÈÈà¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¡¢Ã¤Ç·½õ¤ò·Ù¸î¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤«¤é³°¤¹¤Ù¤¯¾ðÊó¤ò³°Éô¤ËÎ®½Ð¤µ¤»¤ÆÇ¤Ì³¤òË¸³²¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¤·¤«¤·ÀéÁá¤Ï¡¢¸Þ½½Íò¤ò»¦³²¤Þ¤Ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÎÞÌÜ¤ÇÁÊ¤¨¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·Î¤²Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±´ØÍ¿¤ò¼¨¤¹¾Úµò¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤ì¤Ï¡Ä¡×¤Èµ¿Ç°¤òÊú¤¯¤â¡¢Ã¤Ç·½õ¤Ï¡Ö²¶¤Ï»°±À¤ò¿®¤¸¤ë¡×¤ÈÀë¸À¡£¤³¤ÎÃ¤Ç·½õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¡¢Î¤²Æ¤ÏÊ£»¨¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¤½¤Î¾ì¤òÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡£
ÀéÁáÂ¦¤Ë¤Ä¤¤¤¿Ã¤Ç·½õ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÌ«¤È2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ºÇ¶á¤ÎÀéÁá¤ÏÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤ª¤½¤é¤¯ÈÈ¿Í¤À¤í¤¦¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£Ì«¤¬¤½¤ì¤Ê¤é¤Ê¤¼ÀéÁá¤ËÌ£Êý¤·¤¿¤Î¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Ã¤Ç·½õ¤Ï¤¢¤¨¤Æ¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÈà½÷¤Ë¼«Çò¤µ¤»¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¹ð¤²¤¿¡£