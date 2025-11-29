ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が11月25日、自身の公式Instagramを更新し、2026年のWBCに参加する意向を表明した。投稿では「日本を代表して再びプレーできることを嬉しく思います」と伝え、日本の国旗を担いだ過去のショットや、特別ビジュアルを添えてファンに報告している。前回大会に続き、日本代表として世界の大舞台に立つ決意を示した。

公開された画像には、バットを肩に担ぎながら穏やかな笑みを浮かべる大谷の姿が大きく配置され、下部には雄叫びを上げるようなポーズの全身ショットが重ねられている。ドジャースの白いユニホーム姿が映え、青と赤のカラーを基調にしたビジュアルは、WBCの熱気を思わせる力強いデザインだ。背景には「THANK YOU, FANS!」の大きな文字が入り、シーズンを走り抜けた余韻と次への覚悟がにじむ。

この投稿には、Instagramユーザーから「出場表明ありがとうございます！ 前回以上に手強いアメリカと、どんな戦いになるのか楽しみです」「出場しないかも…という報道もありましたがやったー 今からワクワクが止まりません」「めちゃくちゃ嬉しい！ 大谷選手が日本の代表としてプレーされること、どんな言葉でもこの喜びは表現できません！」「来年の楽しみがまた増えました 全ての野球ファンが歓喜」といった喜びと期待の声が寄せられている。