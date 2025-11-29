チームのムードを変える、大きなトップだ。「大和証券Mリーグ2025-26」11月28日の第1試合は赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）がトップを獲得。EARTH JETS・逢川恵夢（協会）とのトップ争いで直撃のアガリを決めた。

【映像】浅見らしいスタイルの強みが生きた跳満成就

この試合は東家から浅見、EX風林火山・勝又健志（連盟）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）、逢川の並びで開始。浅見は東1局、勝又から親満貫をアガり好スタート。しかし南2局、ラス目の勝又へ5800点を放銃したことで、2着目の逢川へトップ目を明け渡した。

迎えた南2局1本場。浅見は中盤、ダマテンで満貫の手を組むと、迷わずリーチを宣言。これが柴田から出てリーチ・平和・一盃口・ドラ2・裏ドラ2の1万2000点（＋300点）を加点、再びトップ目に立った。だがオーラスに再び波乱が訪れる。まず南4局、逢川に親満貫をツモられ、またもや浅見は2着目に後退。流局を挟み同2本場、浅見は逢川のリーチを受けた後に、ダブ南が暗刻の6400点をテンパイ。打点は足りているためダマテンに構えた。結果は逢川にアガリ牌の七万を掴ませ、ダブ南・赤の6400点（＋600点）を入手、逆転勝利を収めた。

逆転に次ぐ逆転、試合を終えた浅見は「マクられて終わってしまうと思ったので、最後に条件を満たし手が入ってくれてよかったです。」「トップが取れそうで取れない試合が続いていたので、すごくうれしいです」と喜びを語った。

南4局2本場の逆転弾については「ずっとヤミテンにしていたのですが、みんな私がテンパイと思っていたと思います。リーチを打つ必要もないし、ヤミテンかリーチか、どちらがいいかわからなかったのですが、アガりきれてよかったです」と迷いもありながらの戦いだったことを明かした。

例年11月はドリブンズにとって好調の時期だが、今年は流れに乗り切れずにいた。浅見は最後に「ドリブンズは、11月に調子がいいチームというのはもう忘れて、12月は調子がいいという風に思ってください」とファンへメッセージを送り、笑顔でガッツポーズを見せた。

【第1試合結果】

1着 赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）5万1200点／＋71.2

2着 EARTH JETS・逢川恵夢（協会）4万2000点／＋22.0

3着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）1万400点／▲29.6

4着 EX風林火山・勝又健志（連盟）−3600点／▲63.6

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）