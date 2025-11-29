　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,313銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <7901> マツモト　　　東証Ｓ 　44.0倍 ( 　308) 　　849　(　+3.4 )　
２. <7356> レッティ　　　東証Ｇ 　37.1倍 ( 2,890) 　　174　( +20.0 )　
３. <6165> パンチ　　　　東証Ｓ 　17.7倍 ( 1,310) 　　489　( +17.3 )　 中国関連
４. <4241> アテクト　　　東証Ｓ 　14.8倍 ( 　549) 　　485　( +10.0 )　
５. <3639> ボルテージ　　東証Ｓ 　14.5倍 ( 　638) 　　274　(　+3.4 )　 人工知能関連
６. <3908> コラボス　　　東証Ｇ 　13.8倍 ( 1,213) 　　295　(　+3.5 )　 人工知能関連
７. <6046> リンクバル　　東証Ｇ 　12.4倍 ( 1,130) 　　154　( +21.3 )　
８. <7831> ウイルコＨＤ　東証Ｓ 　11.3倍 ( 　441) 　　110　( +41.0 )　
９. <5243> ノート　　　　東証Ｇ 　10.7倍 ( 8,922)　　1662　( +17.0 )　 人工知能関連
10. <4179> ジーネクスト　東証Ｇ　　9.6倍 ( 　519) 　　294　(　+5.4 )　
11. <5250> プライムスト　東証Ｓ　　9.3倍 ( 　139)　　1535　( +72.5 )　 人工知能関連
12. <4075> ブレインズ　　東証Ｇ　　9.1倍 ( 　164) 　　960　(　+9.6 )　 人工知能関連
13. <2438> アスカネット　東証Ｇ　　9.1倍 ( 　791) 　　372　( +11.0 )　
14. <9242> メディア総研　東証Ｇ　　6.1倍 ( 　264)　　2063　( +16.8 )　
15. <4625> アトミクス　　東証Ｓ　　5.5倍 (　　82) 　　688　(　 0.0 )　
16. <7035> アンファク　　東証Ｓ　　5.2倍 ( 　194) 　　216　(　+5.4 )　
17. <7698> アイスコ　　　東証Ｓ　　5.2倍 ( 　115)　　2083　(　-7.4 )　
18. <2114> フジ日本　　　東証Ｓ　　5.0倍 ( 　174)　　1145　(　+8.2 )　
19. <4361> 川口化　　　　東証Ｓ　　4.7倍 ( 　174)　　1465　(　-8.0 )　
20. <3904> カヤック　　　東証Ｇ　　4.7倍 ( 　613) 　　578　( +16.5 )　 人工知能関連
21. <5580> プロディ　　　東証Ｇ　　4.7倍 (　　98)　　1535　(　+3.7 )　
22. <9322> 川西倉　　　　東証Ｓ　　4.6倍 ( 　272)　　2548　( +16.1 )　
23. <3845> アイフリーク　東証Ｓ　　4.6倍 ( 　568) 　　251　( +13.6 )　
24. <4531> 有機薬　　　　東証Ｓ　　4.6倍 ( 　174) 　　294　(　+3.2 )　 半導体関連
25. <2164> 地域新聞社　　東証Ｇ　　4.1倍 ( 　318) 　　297　( +12.1 )　 人工知能関連
26. <155A> 情報戦略テク　東証Ｇ　　4.1倍 ( 6,775)　　1472　(　+2.2 )　 生成AI関連
27. <3810> サイステップ　東証Ｓ　　4.0倍 ( 　980) 　　314　( -11.5 )　 仮想通貨関連
28. <4197> アスマーク　　東証Ｓ　　4.0倍 ( 　107)　　2393　(　-4.5 )　
29. <3895> ハビックス　　東証Ｓ　　3.8倍 (　　98) 　　410　(　+1.5 )　 円高メリット関連
30. <5698> エンビプロ　　東証Ｓ　　3.7倍 ( 　796) 　　607　( +14.3 )　
31. <6135> 牧野フ　　　　東証Ｐ　　3.6倍 ( 　430) 　11060　(　-2.3 )　 半導体製造装置関連
32. <4552> ＪＣＲファ　　東証Ｐ　　3.6倍 ( 2,805) 　　783　( +19.4 )　
33. <9973> ＫＯＺＯＨＤ　東証Ｓ　　3.6倍 ( 　495)　　　31　( +24.0 )　
34. <4465> ニイタカ　　　東証Ｓ　　3.6倍 ( 　221)　　2524　(　-0.2 )　
35. <2769> ヴィレッジＶ　東証Ｓ　　3.6倍 ( 　210) 　　981　(　-4.2 )　
36. <4370> モビルス　　　東証Ｇ　　3.5倍 (　　85) 　　398　(　+9.9 )　 人工知能関連
37. <6093> エスクロＡＪ　東証Ｓ　　3.5倍 ( 　186) 　　155　(　+7.6 )　
38. <4616> 川上塗　　　　東証Ｓ　　3.4倍 (　　86)　　2179　(　-9.7 )　
39. <7997> くろ工　　　　東証Ｓ　　3.4倍 ( 　332)　　1005　( -11.3 )　
40. <9223> ＡＳＮＯＶＡ　東証Ｇ　　3.4倍 (　　82) 　　594　(　+0.2 )　
41. <9326> 関通　　　　　東証Ｇ　　3.4倍 ( 　176) 　　442　(　-8.7 )　
42. <3104> 富士紡ＨＤ　　東証Ｐ　　3.4倍 ( 　584)　　7630　( +10.4 )　
43. <6993> 大黒屋　　　　東証Ｓ　　3.3倍 ( 8,738) 　　138　( +130.0 )　 防衛関連
44. <9074> 日石輸　　　　東証Ｓ　　3.3倍 ( 　126)　　4600　( +13.2 )　
45. <4234> サンエー化研　東証Ｓ　　3.3倍 ( 　463) 　　814　( +24.8 )　
46. <3747> インタートレ　東証Ｓ　　3.2倍 ( 3,320) 　　743　(　+5.1 )　 仮想通貨関連
47. <2796> ファマライズ　東証Ｓ　　3.2倍 ( 　112) 　　510　(　-4.0 )　
48. <4055> Ｔ＆Ｓ・Ｇ　　東証Ｇ　　3.2倍 ( 1,173)　　1741　( +22.7 )　 半導体関連
49. <7590> タカショー　　東証Ｓ　　3.2倍 ( 　282) 　　420　(　-5.0 )　 中国関連
50. <3447> 信和　　　　　東証Ｓ　　3.1倍 ( 　352) 　　981　( +11.2 )　

株探ニュース