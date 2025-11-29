週間ランキング【約定回数 増加率】 (11月28日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,313銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <7901> マツモト 東証Ｓ 44.0倍 ( 308) 849 ( +3.4 )
２. <7356> レッティ 東証Ｇ 37.1倍 ( 2,890) 174 ( +20.0 )
３. <6165> パンチ 東証Ｓ 17.7倍 ( 1,310) 489 ( +17.3 ) 中国関連
４. <4241> アテクト 東証Ｓ 14.8倍 ( 549) 485 ( +10.0 )
５. <3639> ボルテージ 東証Ｓ 14.5倍 ( 638) 274 ( +3.4 ) 人工知能関連
６. <3908> コラボス 東証Ｇ 13.8倍 ( 1,213) 295 ( +3.5 ) 人工知能関連
７. <6046> リンクバル 東証Ｇ 12.4倍 ( 1,130) 154 ( +21.3 )
８. <7831> ウイルコＨＤ 東証Ｓ 11.3倍 ( 441) 110 ( +41.0 )
９. <5243> ノート 東証Ｇ 10.7倍 ( 8,922) 1662 ( +17.0 ) 人工知能関連
10. <4179> ジーネクスト 東証Ｇ 9.6倍 ( 519) 294 ( +5.4 )
11. <5250> プライムスト 東証Ｓ 9.3倍 ( 139) 1535 ( +72.5 ) 人工知能関連
12. <4075> ブレインズ 東証Ｇ 9.1倍 ( 164) 960 ( +9.6 ) 人工知能関連
13. <2438> アスカネット 東証Ｇ 9.1倍 ( 791) 372 ( +11.0 )
14. <9242> メディア総研 東証Ｇ 6.1倍 ( 264) 2063 ( +16.8 )
15. <4625> アトミクス 東証Ｓ 5.5倍 ( 82) 688 ( 0.0 )
16. <7035> アンファク 東証Ｓ 5.2倍 ( 194) 216 ( +5.4 )
17. <7698> アイスコ 東証Ｓ 5.2倍 ( 115) 2083 ( -7.4 )
18. <2114> フジ日本 東証Ｓ 5.0倍 ( 174) 1145 ( +8.2 )
19. <4361> 川口化 東証Ｓ 4.7倍 ( 174) 1465 ( -8.0 )
20. <3904> カヤック 東証Ｇ 4.7倍 ( 613) 578 ( +16.5 ) 人工知能関連
21. <5580> プロディ 東証Ｇ 4.7倍 ( 98) 1535 ( +3.7 )
22. <9322> 川西倉 東証Ｓ 4.6倍 ( 272) 2548 ( +16.1 )
23. <3845> アイフリーク 東証Ｓ 4.6倍 ( 568) 251 ( +13.6 )
24. <4531> 有機薬 東証Ｓ 4.6倍 ( 174) 294 ( +3.2 ) 半導体関連
25. <2164> 地域新聞社 東証Ｇ 4.1倍 ( 318) 297 ( +12.1 ) 人工知能関連
26. <155A> 情報戦略テク 東証Ｇ 4.1倍 ( 6,775) 1472 ( +2.2 ) 生成AI関連
27. <3810> サイステップ 東証Ｓ 4.0倍 ( 980) 314 ( -11.5 ) 仮想通貨関連
28. <4197> アスマーク 東証Ｓ 4.0倍 ( 107) 2393 ( -4.5 )
29. <3895> ハビックス 東証Ｓ 3.8倍 ( 98) 410 ( +1.5 ) 円高メリット関連
30. <5698> エンビプロ 東証Ｓ 3.7倍 ( 796) 607 ( +14.3 )
31. <6135> 牧野フ 東証Ｐ 3.6倍 ( 430) 11060 ( -2.3 ) 半導体製造装置関連
32. <4552> ＪＣＲファ 東証Ｐ 3.6倍 ( 2,805) 783 ( +19.4 )
33. <9973> ＫＯＺＯＨＤ 東証Ｓ 3.6倍 ( 495) 31 ( +24.0 )
34. <4465> ニイタカ 東証Ｓ 3.6倍 ( 221) 2524 ( -0.2 )
35. <2769> ヴィレッジＶ 東証Ｓ 3.6倍 ( 210) 981 ( -4.2 )
36. <4370> モビルス 東証Ｇ 3.5倍 ( 85) 398 ( +9.9 ) 人工知能関連
37. <6093> エスクロＡＪ 東証Ｓ 3.5倍 ( 186) 155 ( +7.6 )
38. <4616> 川上塗 東証Ｓ 3.4倍 ( 86) 2179 ( -9.7 )
39. <7997> くろ工 東証Ｓ 3.4倍 ( 332) 1005 ( -11.3 )
40. <9223> ＡＳＮＯＶＡ 東証Ｇ 3.4倍 ( 82) 594 ( +0.2 )
41. <9326> 関通 東証Ｇ 3.4倍 ( 176) 442 ( -8.7 )
42. <3104> 富士紡ＨＤ 東証Ｐ 3.4倍 ( 584) 7630 ( +10.4 )
43. <6993> 大黒屋 東証Ｓ 3.3倍 ( 8,738) 138 ( +130.0 ) 防衛関連
44. <9074> 日石輸 東証Ｓ 3.3倍 ( 126) 4600 ( +13.2 )
45. <4234> サンエー化研 東証Ｓ 3.3倍 ( 463) 814 ( +24.8 )
46. <3747> インタートレ 東証Ｓ 3.2倍 ( 3,320) 743 ( +5.1 ) 仮想通貨関連
47. <2796> ファマライズ 東証Ｓ 3.2倍 ( 112) 510 ( -4.0 )
48. <4055> Ｔ＆Ｓ・Ｇ 東証Ｇ 3.2倍 ( 1,173) 1741 ( +22.7 ) 半導体関連
49. <7590> タカショー 東証Ｓ 3.2倍 ( 282) 420 ( -5.0 ) 中国関連
50. <3447> 信和 東証Ｓ 3.1倍 ( 352) 981 ( +11.2 )
