

●今週の業種別騰落率ランキング



※11月28日終値の11月21日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 30 業種 値下がり： 3 業種

東証プライム：1606銘柄 値上がり：1304 銘柄 値下がり： 286 銘柄 変わらず他： 16 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 非鉄金属(0263) +5.41 古河電 <5801> 、古河機金 <5715> 、住友鉱 <5713>

２. 鉱業(0252) +5.15 日鉄鉱 <1515> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、ＩＮＰＥＸ <1605>

３. パルプ・紙(0256) +4.52 中越パ <3877> 、レンゴー <3941> 、大王紙 <3880>

４. 銀行業(0278) +4.06 山口ＦＧ <8418> 、栃木銀 <8550> 、琉球銀 <8399>

５. 電気・ガス(0270) +3.98 北海電 <9509> 、北陸電 <9505> 、九州電 <9508>

６. 金属製品(0264) +3.98 ニッパツ <5991> 、洋缶ＨＤ <5901> 、川田テク <3443>

７. 証券・商品(0279) +3.97 マーキュリア <7347> 、ＪＩＡ <7172> 、野村 <8604>

８. 電気機器(0266) +3.64 エンプラス <6961> 、芝浦 <6590> 、メイコー <6787>

９. ガラス・土石(0261) +3.57 ＭＡＲＵＷＡ <5344> 、板硝子 <5202> 、フジミインコ <5384>

10. 不動産業(0282) +3.55 ＳＲＥＨＤ <2980> 、ＡＤＷＧ <2982> 、スターマイカ <2975>

11. 卸売業(0276) +3.35 東京産 <8070> 、トーメンデバ <2737> 、西華産 <8061>

12. その他金融業(0281) +3.18 ＳＢＩアルヒ <7198> 、クレセゾン <8253> 、プレミアＧ <7199>

13. 機械(0265) +3.05 ユニオンツル <6278> 、オプトラン <6235> 、技研製 <6289>

14. 鉄鋼(0262) +2.86 大平金 <5541> 、栗本鉄 <5602> 、大同特鋼 <5471>

15. 化学(0257) +2.84 レゾナック <4004> 、ラサ工 <4022> 、扶桑化学 <4368>

16. 建設業(0253) +2.76 東急建設 <1720> 、飛島ＨＤ <256A> 、トーエネク <1946>

17. 倉庫・運輸(0274) +2.49 三菱倉 <9301> 、中央倉 <9319> 、住友倉 <9303>

18. 医薬品(0258) +2.11 ＪＣＲファ <4552> 、ペプドリ <4587> 、小野薬 <4528>

19. 水産・農林業(0251) +2.06 サカタタネ <1377> 、ホクト <1379> 、マルハニチロ <1333>

20. ゴム製品(0260) +2.03 藤コンポ <5121> 、浜ゴム <5101> 、バンドー <5195>

21. 輸送用機器(0267) +1.69 シマノ <7309> 、ＮＯＫ <7240> 、武蔵精密 <7220>

22. サービス業(0283) +1.64 藤田観 <9722> 、ラックランド <9612> 、リソル <5261>

23. 陸運業(0271) +1.53 丸全運 <9068> 、ＳＢＳＨＤ <2384> 、センコーＨＤ <9069>

24. 繊維製品(0255) +1.51 ユニチカ <3103> 、富士紡ＨＤ <3104> 、ニッケ <3201>

25. 小売業(0277) +1.36 松屋 <8237> 、サイゼリヤ <7581> 、ゼンショＨＤ <7550>

26. 精密機器(0268) +1.34 東京計器 <7721> 、マニー <7730> 、長野計器 <7715>

27. その他製品(0269) +1.25 ＴＯＰＰＡＮ <7911> 、テクセンド <429A> 、ミズノ <8022>

28. 石油・石炭(0259) +1.17 日本コークス <3315> 、コスモＨＤ <5021> 、ＥＮＥＯＳ <5020>

29. 食料品(0254) +1.12 ヨシムラＨＤ <2884> 、ｍｅｉｔｏ <2207> 、明治ＨＤ <2269>

30. 海運業(0272) +0.30 飯野海 <9119> 、ユナイテド海 <9110> 、商船三井 <9104>

31. 保険業(0280) -0.47 ＦＰパートナ <7388> 、ＳＯＭＰＯ <8630> 、第一生命ＨＤ <8750>

32. 空運業(0273) -0.87 ＪＡＬ <9201>

33. 情報・通信業(0275) -0.98 メドレー <4480> 、プロシップ <3763> 、Ｄガレージ <4819>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



株探ニュース

