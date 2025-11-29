　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※11月28日終値の11月21日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,313銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <418A> ウリドキ　　　名証Ｎ　　-50.7 　481.5　
２. <2743> ピクセル　　　東証Ｓ　　-45.8　　　39　 一時会計監査人予定者が就任に至らず嫌気
３. <8105> ＢＴＣＪＰＮ　東証Ｓ　　-28.4 　　394　
４. <3719> ＡＩストーム　東証Ｓ　　-23.1 　　392　 人工知能関連
５. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　東証Ｅ　　-16.1 　　662　
６. <4016> ミット　　　　東証Ｓ　　-14.1　　1091　 配当権利落ちの影響
７. <5967> ＴＯＮＥ　　　東証Ｓ　　-13.5 　　519　
８. <3077> ホリイフード　東証Ｓ　　-12.2 　　476　
９. <9215> ＣａＳｙ　　　東証Ｇ　　-12.2 　　967　
10. <3810> サイステップ　東証Ｓ　　-11.5 　　314　 仮想通貨関連
11. <7997> くろ工　　　　東証Ｓ　　-11.3　　1005　 配当権利落ちの影響
12. <8938> グロームＨＤ　東証Ｇ　　-11.3 　　479　
13. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　東証Ｅ　　-11.2 　10500　
14. <2334> イオレ　　　　東証Ｇ　　-11.1 　　426　 仮想通貨関連
15. <4424> Ａｍａｚｉａ　東証Ｇ 　　-9.9 　　455　
16. <4616> 川上塗　　　　東証Ｓ 　　-9.7　　2179　
17. <4418> ＪＤＳＣ　　　東証Ｇ 　　-9.6　　1278　 人工知能関連
18. <2934> ジェイフロ　　東証Ｇ 　　-9.4　　1570　 仮想通貨関連
19. <446A> ノースサンド　東証Ｇ 　　-9.2　　1332　
20. <7946> 光陽社　　　　東証Ｓ 　　-8.9　　1935　
21. <4082> 稀元素　　　　東証Ｐ 　　-8.7　　1220　 全固体電池関連
22. <9326> 関通　　　　　東証Ｇ 　　-8.7 　　442　
23. <194A> ウルフハンド　東証Ｇ 　　-8.7　　1992　
24. <276A> ククレブ　　　東証Ｇ 　　-8.6　　3195　 販売用不動産を資本業務提携先である地主に売却
25. <4480> メドレー　　　東証Ｐ 　　-8.4　　2427　
26. <2586> フルッタ　　　東証Ｇ 　　-8.3 　　132　
27. <4361> 川口化　　　　東証Ｓ 　　-8.0　　1465　
28. <2249> ｉＦＳＰＷベ　東証Ｅ 　　-7.8 　11795　
29. <175A> ウィルスマ　　東証Ｇ 　　-7.8 　　911　 人工知能関連
30. <6548> 旅工房　　　　東証Ｇ 　　-7.8 　　142　 東証が特別注意銘柄に指定
31. <5137> スマートＤ　　東証Ｇ 　　-7.8 　　439　
32. <5843> インシュア　　東証Ｓ 　　-7.7　　2835　
33. <3763> プロシップ　　東証Ｐ 　　-7.6　　1659　
34. <3667> ｅｎｉｓｈ　　東証Ｓ 　　-7.5　　　74　 仮想通貨関連
35. <7698> アイスコ　　　東証Ｓ 　　-7.4　　2083　
36. <299A> クラシル　　　東証Ｇ 　　-7.1　　1319　
37. <4819> Ｄガレージ　　東証Ｐ 　　-7.1　　3025　 仮想通貨関連
38. <4379> フォトシンス　東証Ｇ 　　-7.1 　　342　
39. <8894> レボリュー　　東証Ｓ 　　-6.6　　　57　
40. <4448> ｋｕｂｅｌｌ　東証Ｇ 　　-6.5 　　386　
41. <341A> トヨコー　　　東証Ｇ 　　-6.5　　2078　
42. <4419> フィナＨＤ　　東証Ｇ 　　-6.5　　1022　 人工知能関連
43. <7388> ＦＰパートナ　東証Ｐ 　　-6.3　　2227　
44. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　東証Ｅ 　　-6.3 　　149　
45. <1357> 日経Ｄインバ　東証Ｅ 　　-6.3　　5907　
46. <3672> オルトＰ　　　東証Ｓ 　　-6.3　　　60　
47. <285A> キオクシア　　東証Ｐ 　　-6.2　　9406　 米サンディスクが20％超の株価下落
48. <4499> スピー　　　　東証Ｓ 　　-6.2　　2388　 仮想通貨関連
49. <1360> 日経ベア２　　東証Ｅ 　　-6.1 　145.2　
50. <9816> ストライダズ　東証Ｓ 　　-6.1 　　326　

株探ニュース