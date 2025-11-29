週間ランキング【値下がり率】 (11月28日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※11月28日終値の11月21日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,313銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <418A> ウリドキ 名証Ｎ -50.7 481.5
２. <2743> ピクセル 東証Ｓ -45.8 39 一時会計監査人予定者が就任に至らず嫌気
３. <8105> ＢＴＣＪＰＮ 東証Ｓ -28.4 394
４. <3719> ＡＩストーム 東証Ｓ -23.1 392 人工知能関連
５. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 東証Ｅ -16.1 662
６. <4016> ミット 東証Ｓ -14.1 1091 配当権利落ちの影響
７. <5967> ＴＯＮＥ 東証Ｓ -13.5 519
８. <3077> ホリイフード 東証Ｓ -12.2 476
９. <9215> ＣａＳｙ 東証Ｇ -12.2 967
10. <3810> サイステップ 東証Ｓ -11.5 314 仮想通貨関連
11. <7997> くろ工 東証Ｓ -11.3 1005 配当権利落ちの影響
12. <8938> グロームＨＤ 東証Ｇ -11.3 479
13. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 東証Ｅ -11.2 10500
14. <2334> イオレ 東証Ｇ -11.1 426 仮想通貨関連
15. <4424> Ａｍａｚｉａ 東証Ｇ -9.9 455
16. <4616> 川上塗 東証Ｓ -9.7 2179
17. <4418> ＪＤＳＣ 東証Ｇ -9.6 1278 人工知能関連
18. <2934> ジェイフロ 東証Ｇ -9.4 1570 仮想通貨関連
19. <446A> ノースサンド 東証Ｇ -9.2 1332
20. <7946> 光陽社 東証Ｓ -8.9 1935
21. <4082> 稀元素 東証Ｐ -8.7 1220 全固体電池関連
22. <9326> 関通 東証Ｇ -8.7 442
23. <194A> ウルフハンド 東証Ｇ -8.7 1992
24. <276A> ククレブ 東証Ｇ -8.6 3195 販売用不動産を資本業務提携先である地主に売却
25. <4480> メドレー 東証Ｐ -8.4 2427
26. <2586> フルッタ 東証Ｇ -8.3 132
27. <4361> 川口化 東証Ｓ -8.0 1465
28. <2249> ｉＦＳＰＷベ 東証Ｅ -7.8 11795
29. <175A> ウィルスマ 東証Ｇ -7.8 911 人工知能関連
30. <6548> 旅工房 東証Ｇ -7.8 142 東証が特別注意銘柄に指定
31. <5137> スマートＤ 東証Ｇ -7.8 439
32. <5843> インシュア 東証Ｓ -7.7 2835
33. <3763> プロシップ 東証Ｐ -7.6 1659
34. <3667> ｅｎｉｓｈ 東証Ｓ -7.5 74 仮想通貨関連
35. <7698> アイスコ 東証Ｓ -7.4 2083
36. <299A> クラシル 東証Ｇ -7.1 1319
37. <4819> Ｄガレージ 東証Ｐ -7.1 3025 仮想通貨関連
38. <4379> フォトシンス 東証Ｇ -7.1 342
39. <8894> レボリュー 東証Ｓ -6.6 57
40. <4448> ｋｕｂｅｌｌ 東証Ｇ -6.5 386
41. <341A> トヨコー 東証Ｇ -6.5 2078
42. <4419> フィナＨＤ 東証Ｇ -6.5 1022 人工知能関連
43. <7388> ＦＰパートナ 東証Ｐ -6.3 2227
44. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 東証Ｅ -6.3 149
45. <1357> 日経Ｄインバ 東証Ｅ -6.3 5907
46. <3672> オルトＰ 東証Ｓ -6.3 60
47. <285A> キオクシア 東証Ｐ -6.2 9406 米サンディスクが20％超の株価下落
48. <4499> スピー 東証Ｓ -6.2 2388 仮想通貨関連
49. <1360> 日経ベア２ 東証Ｅ -6.1 145.2
50. <9816> ストライダズ 東証Ｓ -6.1 326
株探ニュース