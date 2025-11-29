ジャスティン・ビーバー、感謝祭に息子の写真をシェア ヘイリーとの密着ショットも
米歌手のジャスティン・ビーバーが、感謝祭に際しインスタグラムで家族とのひと時を公開。妻ヘイリーの頬にキスをするショットや、1歳になった長男ジャック・ブルースを抱きしめる写真をシェアした。
【写真】長男ジャック・ブルースを抱きしめるジャスティン
毎年11月の第4木曜日に祝う感謝祭（サンクスギビング）は、大きなターキーを使った伝統料理を家族で囲むなど、日本のお正月のような祝日として知られる。
この日、インスタグラムを更新したジャスティンは、テラスでヘイリーを後ろから抱きしめ頬にキスするセルフィーを投稿。キャプションには何も綴られていないものの、ファンからハートの絵文字が数多く寄せられているほか、「サンクスギビングおめでとう」「ワオ」「パパ＆ママ」「ソウルメイトだね」などとコメントが集まった。
さらに、夕暮れの空をバックに、ジャック・ブルースを抱きしめてキスする写真もシェア。同じチェック柄のシャツとブルーのバギーパンツ、白いキャップを身につけていることから、どちらも同じ日に撮影されたものとみられる。ファンからは、「一番のお恵みだ」「息子くんの金髪がキュート」「ブロンドオオオオ」「大好きだよ」「ミニ版ジャスティン・ビーバー」「愛だね」などの声が寄せられている。
ジャスティンとヘイリーは2018年に結婚し、2024年5月にはハワイで結婚の誓いを新たにし、第1子妊娠を公表。同年8月にジャック・ブルースが誕生した。以来、2人は時折インスタグラムで息子の姿をシェアしており、今年のハロウィンには家族で『インクレディブル・ファミリー』になりきったコスプレを披露。ディズニーやディズニープラスの公式アカウントからも称賛の声が寄せられていた。
引用：「ジャスティン・ビーバー」インスタグラム（＠lilbieber）
