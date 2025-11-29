週間ランキング【値上がり率】 (11月28日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※11月28日終値の11月21日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,313銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6993> 大黒屋 東証Ｓ 130 138 防衛関連
２. <4570> 免疫生物研 東証Ｇ 120 3120 空売り買い戻しを誘発し需給相場に再び火がつく
３. <2342> トランスＧＧ 東証Ｇ 93.8 407 マウス作成受託で国策バイオ関連の一角として頭角現す
４. <5250> プライムスト 東証Ｓ 72.5 1535 ＧＭＯによるＴＯＢ価格にサヤ寄せ
５. <4446> リンクユーＧ 東証Ｐ 51.1 1250 サウジ社と日本のマンガ・アニメのローカライズなどで提携へ
６. <7831> ウイルコＨＤ 東証Ｓ 41.0 110 東証が監理銘柄（確認中）の指定解除
７. <4579> ラクオリア 東証Ｇ 39.1 904 アステラスとの共同研究の新規標的追加で一時金受領
８. <6380> オリチェン 東証Ｓ 29.9 3475 定款の事業目的に『金地金の売買』など追加へ
９. <7318> セレンＨＤ 東証Ｇ 29.8 1309
10. <3997> Ｔワークス 東証Ｓ 26.9 406 サイバーセキュリティ関連
11. <2134> 北浜ＣＰ 東証Ｓ 26.7 38
12. <4234> サンエー化研 東証Ｓ 24.8 814 ＰＢＲ０．３倍の超バリュー株として注目度高まる
13. <1652> ｉＦＷＩＮ 東証Ｅ 24.3 4830
14. <202A> 豆蔵 東証Ｇ 24.2 3400 フィジカルＡＩ関連のキーカンパニーで目先買い戻し観測
15. <5721> Ｓサイエンス 東証Ｓ 24.1 144 仮想通貨関連
16. <9973> ＫＯＺＯＨＤ 東証Ｓ 24.0 31
17. <7746> 岡本硝子 東証Ｓ 23.9 384 グリーンシート生産能力を増強へ
18. <2656> ベクターＨＤ 東証Ｓ 23.3 143
19. <2315> ＣＡＩＣＡＤ 東証Ｓ 22.8 124 人工知能関連
20. <4055> Ｔ＆Ｓ・Ｇ 東証Ｇ 22.7 1741 事業計画及び成長可能性
21. <7911> ＴＯＰＰＡＮ 東証Ｐ 22.3 5038 半導体製造装置関連
22. <6278> ユニオンツル 東証Ｐ 22.3 9590 半導体製造装置関連
23. <6347> プラコー 東証Ｓ 22.1 320
24. <3103> ユニチカ 東証Ｐ 21.4 369
25. <7777> ３ＤＭ 東証Ｇ 21.3 370
26. <6046> リンクバル 東証Ｇ 21.3 154
27. <264A> Ｓｃｈｏｏ 東証Ｇ 21.1 695 ラーニングマネジメントシステムが『ＩＴ導入補助金２０２５』の対象に認定
28. <5817> ＪＭＡＣＳ 東証Ｓ 20.8 592 人工知能関連
29. <5724> アサカ理研 東証Ｓ 20.2 2804 レアアースのリサイクルで波状的な買い攻勢続く
30. <7711> 助川電気 東証Ｓ 20.2 7500 政府が核融合開発加速に１０００億円超と報道
31. <6961> エンプラス 東証Ｐ 20.2 9600 半導体製造装置関連
32. <8798> Ａクリエイト 東証Ｐ 20.1 251 2025年10月度業績概要
33. <7356> レッティ 東証Ｇ 20.0 174
34. <6777> ｓａｎｔｅｃ 東証Ｓ 19.7 8930 半導体製造装置関連
35. <6834> 精工技研 東証Ｓ 19.6 14220 データセンター関連
36. <4935> リベルタ 東証Ｓ 19.4 2099 イヤーヒーターをマクアケで先行販売へ
37. <4552> ＪＣＲファ 東証Ｐ 19.4 783 波状的な投資資金の流入で１年半ぶり８００円台乗せ
38. <4889> レナ 東証Ｇ 19.4 2220 局所進行非小細胞肺がんに対するＲＳ５６１４併用療法の治験開始
39. <3236> プロパスト 東証Ｓ 19.3 315
40. <4588> オンコリス 東証Ｇ 19.1 1174
41. <302A> ビースタイル 東証Ｇ 19.0 1313
42. <6840> ＡＫＩＢＡ 東証Ｓ 17.9 369 メモリー市況高騰を背景に投資資金を誘引
43. <6590> 芝浦 東証Ｐ 17.8 17510
44. <6165> パンチ 東証Ｓ 17.3 489 中国関連
45. <4420> イーソル 東証Ｓ 17.3 557 データ管理ソフトウェアが『ニンテンドースイッチ２』に採用
46. <5243> ノート 東証Ｇ 17.0 1662 米グーグル『Ｇｅｍｉｎｉ３』の評価高まり物色人気化
47. <9242> メディア総研 東証Ｇ 16.8 2063 株主優待制度導入で再浮上局面に
48. <3904> カヤック 東証Ｇ 16.5 578 業績拡大評価し１年ぶり高値水準に
49. <6731> ピクセラ 東証Ｓ 16.2 43
50. <9322> 川西倉 東証Ｓ 16.1 2548
