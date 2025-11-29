　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※11月28日終値の11月21日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,313銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6993> 大黒屋　　　　東証Ｓ　　　130 　　138　 防衛関連
２. <4570> 免疫生物研　　東証Ｇ　　　120　　3120　 空売り買い戻しを誘発し需給相場に再び火がつく
３. <2342> トランスＧＧ　東証Ｇ 　　93.8 　　407　 マウス作成受託で国策バイオ関連の一角として頭角現す
４. <5250> プライムスト　東証Ｓ 　　72.5　　1535　 ＧＭＯによるＴＯＢ価格にサヤ寄せ
５. <4446> リンクユーＧ　東証Ｐ 　　51.1　　1250　 サウジ社と日本のマンガ・アニメのローカライズなどで提携へ
６. <7831> ウイルコＨＤ　東証Ｓ 　　41.0 　　110　 東証が監理銘柄（確認中）の指定解除
７. <4579> ラクオリア　　東証Ｇ 　　39.1 　　904　 アステラスとの共同研究の新規標的追加で一時金受領
８. <6380> オリチェン　　東証Ｓ 　　29.9　　3475　 定款の事業目的に『金地金の売買』など追加へ
９. <7318> セレンＨＤ　　東証Ｇ 　　29.8　　1309　
10. <3997> Ｔワークス　　東証Ｓ 　　26.9 　　406　 サイバーセキュリティ関連
11. <2134> 北浜ＣＰ　　　東証Ｓ 　　26.7　　　38　
12. <4234> サンエー化研　東証Ｓ 　　24.8 　　814　 ＰＢＲ０．３倍の超バリュー株として注目度高まる
13. <1652> ｉＦＷＩＮ　　東証Ｅ 　　24.3　　4830　
14. <202A> 豆蔵　　　　　東証Ｇ 　　24.2　　3400　 フィジカルＡＩ関連のキーカンパニーで目先買い戻し観測
15. <5721> Ｓサイエンス　東証Ｓ 　　24.1 　　144　 仮想通貨関連
16. <9973> ＫＯＺＯＨＤ　東証Ｓ 　　24.0　　　31　
17. <7746> 岡本硝子　　　東証Ｓ 　　23.9 　　384　 グリーンシート生産能力を増強へ
18. <2656> ベクターＨＤ　東証Ｓ 　　23.3 　　143　
19. <2315> ＣＡＩＣＡＤ　東証Ｓ 　　22.8 　　124　 人工知能関連
20. <4055> Ｔ＆Ｓ・Ｇ　　東証Ｇ 　　22.7　　1741　 事業計画及び成長可能性
21. <7911> ＴＯＰＰＡＮ　東証Ｐ 　　22.3　　5038　 半導体製造装置関連
22. <6278> ユニオンツル　東証Ｐ 　　22.3　　9590　 半導体製造装置関連
23. <6347> プラコー　　　東証Ｓ 　　22.1 　　320　
24. <3103> ユニチカ　　　東証Ｐ 　　21.4 　　369　
25. <7777> ３ＤＭ　　　　東証Ｇ 　　21.3 　　370　
26. <6046> リンクバル　　東証Ｇ 　　21.3 　　154　
27. <264A> Ｓｃｈｏｏ　　東証Ｇ 　　21.1 　　695　 ラーニングマネジメントシステムが『ＩＴ導入補助金２０２５』の対象に認定
28. <5817> ＪＭＡＣＳ　　東証Ｓ 　　20.8 　　592　 人工知能関連
29. <5724> アサカ理研　　東証Ｓ 　　20.2　　2804　 レアアースのリサイクルで波状的な買い攻勢続く
30. <7711> 助川電気　　　東証Ｓ 　　20.2　　7500　 政府が核融合開発加速に１０００億円超と報道
31. <6961> エンプラス　　東証Ｐ 　　20.2　　9600　 半導体製造装置関連
32. <8798> Ａクリエイト　東証Ｐ 　　20.1 　　251　 2025年10月度業績概要
33. <7356> レッティ　　　東証Ｇ 　　20.0 　　174　
34. <6777> ｓａｎｔｅｃ　東証Ｓ 　　19.7　　8930　 半導体製造装置関連
35. <6834> 精工技研　　　東証Ｓ 　　19.6 　14220　 データセンター関連
36. <4935> リベルタ　　　東証Ｓ 　　19.4　　2099　 イヤーヒーターをマクアケで先行販売へ
37. <4552> ＪＣＲファ　　東証Ｐ 　　19.4 　　783　 波状的な投資資金の流入で１年半ぶり８００円台乗せ
38. <4889> レナ　　　　　東証Ｇ 　　19.4　　2220　 局所進行非小細胞肺がんに対するＲＳ５６１４併用療法の治験開始
39. <3236> プロパスト　　東証Ｓ 　　19.3 　　315　
40. <4588> オンコリス　　東証Ｇ 　　19.1　　1174　
41. <302A> ビースタイル　東証Ｇ 　　19.0　　1313　
42. <6840> ＡＫＩＢＡ　　東証Ｓ 　　17.9 　　369　 メモリー市況高騰を背景に投資資金を誘引
43. <6590> 芝浦　　　　　東証Ｐ 　　17.8 　17510　
44. <6165> パンチ　　　　東証Ｓ 　　17.3 　　489　 中国関連
45. <4420> イーソル　　　東証Ｓ 　　17.3 　　557　 データ管理ソフトウェアが『ニンテンドースイッチ２』に採用
46. <5243> ノート　　　　東証Ｇ 　　17.0　　1662　 米グーグル『Ｇｅｍｉｎｉ３』の評価高まり物色人気化
47. <9242> メディア総研　東証Ｇ 　　16.8　　2063　 株主優待制度導入で再浮上局面に
48. <3904> カヤック　　　東証Ｇ 　　16.5 　　578　 業績拡大評価し１年ぶり高値水準に
49. <6731> ピクセラ　　　東証Ｓ 　　16.2　　　43　
50. <9322> 川西倉　　　　東証Ｓ 　　16.1　　2548　

