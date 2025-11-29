ÃÝÆâÎÃ¿¿¡ßÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤¬Ì¥¤»¤ë¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥×¥é¥¤¥É¡¢°¦¡½¡½¡Ø10DANCE¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿°ìµó²ò¶Ø
¡¡ÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÈÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë12·î18ÆüÇÛ¿®³«»Ï¤ÎNetflix±Ç²è¡Ø10DANCE¡Ù¤è¤ê¡¢¾ðÇ®¶Å½Ì¤Î¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬°ìµó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ÌöÆ°´¶¤ËÃíÌÜ¡ª¡¡¡Ø10DANCE¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÃËÀ2¿Í¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë·ü¤±¤ë¾ðÇ®¤ÈÆ®»Ö¡¢¶ìÇº¡¢¼»ÅÊ¡¢°¦¤òÉÁ¤¤¤¿°æ¾åº´Æ£¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¡£
¡¡¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ëÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÈÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡£ÃÝÆâ¤Ï¥é¥Æ¥ó¥À¥ó¥¹ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÇÀ¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¢¤ëÍýÍ³¤«¤é¹ñÆâ¤ÎÂç²ñ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÎëÌÚ¿®Ìé¤ò±é¤¸¡¢¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Ä®ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¿ùÌÚ¿®Ìé¡£¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡Ê¥Ü¡¼¥ë¥ë¡¼¥à¥À¥ó¥¹¡ËÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÇÀ¤³¦2°Ì¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Á¡¢ÃÝÆâ¤Î±é¤¸¤ëÎëÌÚ¿®Ìé¤ò¡Ò10¥À¥ó¥¹¡Ó¤ÎÀ¤³¦¤ËÍ¶¤¦Ìò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÎëÌÚ¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¾ðÇ®Åª¤Ê¥À¥ó¥µ¡¼¡¦ÅÄÅè¥¢¥¤òÅÚµï»Ö±ûÍü¡¢¿ùÌÚ¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤Çµ¤ÉÊ¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥µ¡¼¡¦Ìð¾åË¼»Ò¤òÀÐ°æ°ÉÆà¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡õ¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡Ù¤ÎÂçÍ§·¼»Ë¡£
¡¡¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎëÌÚ¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¤È¥¢¥¡ÊÅÚµï»Ö±ûÍü¡Ë¤Ë¤è¤ë¥é¥Æ¥ó¥À¥ó¥¹¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¡¢¿ùÌÚ¡ÊÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡Ë¤ÈË¼»Ò¡ÊÀÐ°æ°ÉÆà¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥ë¥ë¡¼¥à¥À¥ó¥¹¤Îµ¤ÉÊ¤¢¤Õ¤ì¤ë¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÈþ¤·¤µ¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÎëÌÚ¤È¿ùÌÚ¡È2¿Í¤Î¡Ò¿®Ìé¡Ó¡É¤«¤é¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¾ðÇ®¡£¤É¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¤â¡¢ÀÅ»ß²è¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÌöÆ°´¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ËÜºîÃíÌÜ¤Î¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤Ï¶¥µ»¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤òÅÒ¤±¤¿¥¢¡¼¥ÈÉ½¸½¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¶¯¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¤Î¤Ê¤«¤ÇÂç¤¤¯Ç³¤¨¾å¤¬¤ê¤æ¤é¤á¤¯±ê¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤ò±Ç¤·½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆùÂÎÉ½¸½¤È¤·¤ÆÌ¥¤»¤ë¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤µ¤È¶¦¤Ë¡¢ÆâÌÌ¤«¤éÇ³¤¨¾å¤¬¤ë¾ðÇ®¤ËÀ§ÈóÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡Netflix±Ç²è¡Ø10DANCE¡Ù¤Ï¡¢Netflix¤Ë¤Æ12·î18Æü¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡£
