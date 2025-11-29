°²ÅÄ°¦ºÚ¡¢¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡ÙÉü½²¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¡Öº²¤ò¿á¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç±é¤¸¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡¦ºÙÅÄ¼é¤Ë¤è¤ëºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥ÈÌò¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿°²ÅÄ°¦ºÚ¡£¡ÈÉü½²¼Ô¡É¤È¤¤¤¦¡¢ºÙÅÄºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤â¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤òÇØÉé¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ß¡¢°µ´¬¤ÎÇ®±é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Èá¤·¤ß¤äÁþ¤·¤ß¡¢³ëÆ£¤ò·Ð¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¡ÖÂÎÅö¤¿¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ð¤«¤ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿°²ÅÄ¡£¡ÖÉé¤Î´¶¾ð¤Ï¡¢°Å¤¯µ±¤¯¤â¤Î¡£¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÔÀä¥·¡¼¥ó¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¼ýÏ¿ÈëÏÃ¤ä¡¢ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û21ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°²ÅÄ°¦ºÚ¡¡Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤â¡ª¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼»£¤ê¤ª¤í¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡´î¤Ó¤ÈÉÔ°Â¡Ä ¡ÈÉü½²¼Ô¡É¤È¤·¤ÆºÙÅÄºîÉÊ¤Ë½é»²²Ã
¡¡¡Ö¿Í¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¤«¤òÌä¤¦¡¢¹üÂÀ¤ÊÎÏ¶¯¤¤±Ç²è¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£º£¡¢¤³¤ÎÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡¢´ÑµÒ¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢ÃæÀ¤¤Î²¦½÷¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬¡¢½ÉÅ¨¤ËÉü½²¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¤¹¤ëÊª¸ì¡£¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¡¢¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡¢¡Ø¤ª¤ª¤«¤ß¤³¤É¤â¤Î±«¤ÈÀã¡Ù¡¢¡Ø¥Ð¥±¥â¥Î¤Î»Ò¡Ù¡¢¡ØÌ¤Íè¤Î¥ß¥é¥¤¡Ù¡¢¡ØÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡Ù¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç´ÑµÒ¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¿ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¤À¡£°²ÅÄ¤â¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤éºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤òÇÒ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈºÙÅÄºîÉÊ¤Ø¤Î½é»²Àï¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡´î¤Ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¤¹¤ë¡£¡Ö¡ØÀ¸¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤âÁÔÂç¤Ç¤¹¤·¡¢ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¦¤Þ¤¯É½¸½¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÏÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ä»à¤Ì¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ°¦¤Ê¤É¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤òÊú¤¨¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¤É¤¦±é¤¸¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ÈÇº¤ó¤À¤ê¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë»þ´Ö¤â¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥Õ¥ì¥³Åö»þ¡¢°²ÅÄ¤Ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÈÆ±¤¸19ºÐ¡£ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¸½Âå¤Î19ºÐ¤È¡¢ÃæÀ¤¤òÀ¸¤¤ë²¦½÷¤È¤·¤Æ¤Î19ºÐ¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£°²ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Î²¦½÷¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ä³Ð¸ç¡¢ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ì¡¦¥À¥ë¥¯¤ä¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹1À¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿½ñÀÒ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢19ºÐ¤È¤·¤Æ¤Î¼å¤µ¤äÀÈ¤µ¡¢½÷À¤é¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÂª¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ìòºî¤ê¤ò¿¼¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Éã¤ò»¦¤·¤Æ²¦°Ì¤òÃ¥¤Ã¤¿½ÇÉã¡¦¥¯¥í¡¼¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ø¤ÎÉü½²¤òÀÀ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ï»à¼Ô¤Î¹ñ¤ò×Ç×Ó¤¤¤Ä¤Ä¡¢²þ¤á¤ÆÉü½²¤ò·è°Õ¡£¶¸µ¤¤ÎÀ¤³¦¤È¤â¸À¤¨¤ë¾ì½ê¤ÇÎ¹¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¤Î¿´¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤¯Èà½÷¤ÎÃ©¤ëÆ»¤Î¤ê¤Ï¡¢¶Ë¤á¤ÆÁÔÀä¤Ê¤â¤Î¤À¡£Àä¶«¤ä¹æµã¤Ê¤É·ã¤·¤¤´¶¾ðÉ½¸½¤òÍ×¤¹¤ëÌò¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡°²ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬¿å¤ò°û¤ó¤Ç¤â¤É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤Î¸·¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤È¤Æ¤â½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ¼¤òÈ¯¤·¤Æ¡£¡Ø¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤ÈÈà½÷¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¤É¤³¤«¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢º²¤ò¿á¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¶¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¡ÖÎã¤¨¤Ð¡È¶«¤Ó¡É¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢²ù¤·¤¤¶«¤Ó¡¢Èá¤·¤¤¶«¤Ó¡¢¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¶«¤Ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¶ì¤·¤ß¤ÎÃæ¤Ç¿´¤¬¤Û¤°¤ì¤Æ¤¤¤¯ÊÑ²½¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢»ä¤ÎÃæ¤ÇÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¢¤é¤æ¤ëºîÉÊ¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¿°²ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿·¤¿¤Ê·Ð¸³¤ò²Ì¤¿¤¹Ìò¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÈà½÷¤Î¶ì¤·¤ß¤äÇº¤ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²È¤Ç»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÃ©¤êÃå¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»×¤¨¤Ð¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤âÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç¼«Ê¬¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£»ä¤âÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤â¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×¤Èº®¤¶¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ò±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥Õ¥ì¥³¤ËÎ×¤àÃæ¤Ç¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤È¶¦¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¸½Âå¤ÎÆüËÜ¿Í´Ç¸î»Õ¤Ç¤¢¤ëÀ»¤ò±é¤¸¤¿¡¢²¬ÅÄ¾À¸¤À¡£
¡¡¡Ö²¬ÅÄ¤µ¤ó¼«¿È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Êª¹ø¤¬½À¤é¤«¤¯¤Æ¡¢Í¥¤·¤¯¡¢ËÜÅö¤ËÀ»¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¡×¤È°õ¾Ý¤òÅÇÏª¤·¤¿°²ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö½ý¤Ä¤¤¤¿¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ò¡¢À»¤¬¼êÅö¤Æ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀ»¤ÎÀ¼¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Î¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¥¤·¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ï¤½¤ì¤òºÇ½é¤ÏÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÈÀ»¤ÏÎ¾¶Ë¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤¬¡¢À»¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿¿µÕ¤Ë¤¤¤ë¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡©¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·àÃæÆ±ÍÍ¡¢±Æ¶Á¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤È¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤¿¡£°²ÅÄ¤Ï¡Ö¥¢¥Õ¥ì¥³¥Ö¡¼¥¹¤Ã¤ÆËÉ²»¤ÎÉô²°¤Ç¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Ö¡¼¥¹¤ÎÃæ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£ÂÐÌÌ¤Ç¤ªÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡ËÜºî¤ÇºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢Àè¤Ë²»À¼¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸å¤«¤é±ÇÁü¤òÀ©ºî¡¦»£±Æ¤¹¤ë¡È¥×¥ì¥¹¥³¡É¤ò½é¤á¤ÆºÎÍÑ¡£¤½¤Î¤Î¤Á¤Ë¥¢¥Õ¥ì¥³¤â¹Ô¤¦¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤Ç¼ýÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥×¥ì¥¹¥³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¼«Í³¤Ë¤ª¼Çµï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë°²ÅÄ¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤â¡Ö¤³¤Î¼Çµï¤Ê¤é¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌò¼Ô¿Ø¤Î¼Çµï¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°²ÅÄ¤Ï¡ÖÆó¿Í»°µÓ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖËÜºî¤Î±ÇÁü¤ä²»³Ú¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÍÍ»Ò¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¡¢¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä»×¤¤Æþ¤ì¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¡¢²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤ÎÅØÎÏ¤Î·ë¾½¤È¤·¤Æ¤¹¤Ð¤é¤·¤¤±ÇÁü¤ä²»³Ú¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤È¡¢¤Þ¤¿ÆÃÊÌ¤Ê´¶Æ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿ºîÉÊ¡£»ä¤â°¦¤äº²¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ½ºî¿Ø¤ËºÇ·ÉÎé¡£
¡¡ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÏËÜºî¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÉ½¸½¤òÄÉµá¤·¤¿¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°²ÅÄ¤¬¤È¤ê¤ï¤±¶Ã¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¡©¡¡¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç±ÇÁüÈþ¤Ë´¶Æ°¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»à¼Ô¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢³¤¤ÎÉ½¸½¤â¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£²º¤ä¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹Ó¡¹¤·¤¤³¤¤Ï¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Î¿´¤Î¤¶¤ï¤á¤¤ä¡¢À¤³¦¤Î¸·¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿·ì¤ÎÉ½¸½¤â¡¢·ì¤¬Î®¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¿Í¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Ã¯¤â¤¬·ì¤ÎÄÌ¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Ç¡¢¿´¤Ë¤Ï·ì¤ÎÄÌ¤Ã¤¿¾ðÇ®¤¬¤¢¤ë¡£ËÜºî¤Î·ì¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥á¥¿¥Õ¥¡¡¼¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤±ÇÁü¤Ð¤«¤ê¤À¤È¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤¿Æü¡¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÖÉü½²¤È¤¤¤¦¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¡£Éé¤Î´¶¾ð¤ÏÃ¯¤·¤â¤¬¾¯¤·¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë´¶¾ð¤À¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯¶¯¤¯¤Æ¡¢°Å¤¯µ±¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¡×¤À¤È²þ¤á¤ÆºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦°²ÅÄ¡£¡Ö¤½¤³¤«¤é°¦¤òÃÎ¤Ã¤¿¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬¡¢Ì¤Íè¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¤â¡¢²¿¤«»Ä¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§À®ÅÄ¤ª¤ê»Þ¡¡¼Ì¿¿¡§¹âÌî¹Èþ¡Ë
¡¡±Ç²è¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ¡£
¡¡¡Ö¿Í¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¤«¤òÌä¤¦¡¢¹üÂÀ¤ÊÎÏ¶¯¤¤±Ç²è¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£º£¡¢¤³¤ÎÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡¢´ÑµÒ¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢ÃæÀ¤¤Î²¦½÷¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬¡¢½ÉÅ¨¤ËÉü½²¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¤¹¤ëÊª¸ì¡£¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¡¢¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡¢¡Ø¤ª¤ª¤«¤ß¤³¤É¤â¤Î±«¤ÈÀã¡Ù¡¢¡Ø¥Ð¥±¥â¥Î¤Î»Ò¡Ù¡¢¡ØÌ¤Íè¤Î¥ß¥é¥¤¡Ù¡¢¡ØÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡Ù¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç´ÑµÒ¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¿ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¤À¡£°²ÅÄ¤â¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤éºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤òÇÒ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈºÙÅÄºîÉÊ¤Ø¤Î½é»²Àï¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡´î¤Ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¤¹¤ë¡£¡Ö¡ØÀ¸¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤âÁÔÂç¤Ç¤¹¤·¡¢ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¦¤Þ¤¯É½¸½¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÏÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ä»à¤Ì¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ°¦¤Ê¤É¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤òÊú¤¨¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¤É¤¦±é¤¸¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ÈÇº¤ó¤À¤ê¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë»þ´Ö¤â¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥Õ¥ì¥³Åö»þ¡¢°²ÅÄ¤Ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÈÆ±¤¸19ºÐ¡£ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¸½Âå¤Î19ºÐ¤È¡¢ÃæÀ¤¤òÀ¸¤¤ë²¦½÷¤È¤·¤Æ¤Î19ºÐ¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£°²ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Î²¦½÷¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ä³Ð¸ç¡¢ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ì¡¦¥À¥ë¥¯¤ä¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹1À¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿½ñÀÒ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢19ºÐ¤È¤·¤Æ¤Î¼å¤µ¤äÀÈ¤µ¡¢½÷À¤é¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÂª¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ìòºî¤ê¤ò¿¼¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Éã¤ò»¦¤·¤Æ²¦°Ì¤òÃ¥¤Ã¤¿½ÇÉã¡¦¥¯¥í¡¼¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ø¤ÎÉü½²¤òÀÀ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ï»à¼Ô¤Î¹ñ¤ò×Ç×Ó¤¤¤Ä¤Ä¡¢²þ¤á¤ÆÉü½²¤ò·è°Õ¡£¶¸µ¤¤ÎÀ¤³¦¤È¤â¸À¤¨¤ë¾ì½ê¤ÇÎ¹¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¤Î¿´¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤¯Èà½÷¤ÎÃ©¤ëÆ»¤Î¤ê¤Ï¡¢¶Ë¤á¤ÆÁÔÀä¤Ê¤â¤Î¤À¡£Àä¶«¤ä¹æµã¤Ê¤É·ã¤·¤¤´¶¾ðÉ½¸½¤òÍ×¤¹¤ëÌò¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡°²ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬¿å¤ò°û¤ó¤Ç¤â¤É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤Î¸·¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤È¤Æ¤â½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ¼¤òÈ¯¤·¤Æ¡£¡Ø¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤ÈÈà½÷¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¤É¤³¤«¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢º²¤ò¿á¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¶¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¡ÖÎã¤¨¤Ð¡È¶«¤Ó¡É¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢²ù¤·¤¤¶«¤Ó¡¢Èá¤·¤¤¶«¤Ó¡¢¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¶«¤Ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¶ì¤·¤ß¤ÎÃæ¤Ç¿´¤¬¤Û¤°¤ì¤Æ¤¤¤¯ÊÑ²½¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢»ä¤ÎÃæ¤ÇÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¢¤é¤æ¤ëºîÉÊ¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¿°²ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿·¤¿¤Ê·Ð¸³¤ò²Ì¤¿¤¹Ìò¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÈà½÷¤Î¶ì¤·¤ß¤äÇº¤ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²È¤Ç»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÃ©¤êÃå¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»×¤¨¤Ð¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤âÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç¼«Ê¬¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£»ä¤âÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤â¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×¤Èº®¤¶¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ò±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥Õ¥ì¥³¤ËÎ×¤àÃæ¤Ç¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤È¶¦¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¸½Âå¤ÎÆüËÜ¿Í´Ç¸î»Õ¤Ç¤¢¤ëÀ»¤ò±é¤¸¤¿¡¢²¬ÅÄ¾À¸¤À¡£
¡¡¡Ö²¬ÅÄ¤µ¤ó¼«¿È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Êª¹ø¤¬½À¤é¤«¤¯¤Æ¡¢Í¥¤·¤¯¡¢ËÜÅö¤ËÀ»¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¡×¤È°õ¾Ý¤òÅÇÏª¤·¤¿°²ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö½ý¤Ä¤¤¤¿¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ò¡¢À»¤¬¼êÅö¤Æ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀ»¤ÎÀ¼¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Î¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¥¤·¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ï¤½¤ì¤òºÇ½é¤ÏÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÈÀ»¤ÏÎ¾¶Ë¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤¬¡¢À»¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿¿µÕ¤Ë¤¤¤ë¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡©¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·àÃæÆ±ÍÍ¡¢±Æ¶Á¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤È¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤¿¡£°²ÅÄ¤Ï¡Ö¥¢¥Õ¥ì¥³¥Ö¡¼¥¹¤Ã¤ÆËÉ²»¤ÎÉô²°¤Ç¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Ö¡¼¥¹¤ÎÃæ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£ÂÐÌÌ¤Ç¤ªÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡ËÜºî¤ÇºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢Àè¤Ë²»À¼¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸å¤«¤é±ÇÁü¤òÀ©ºî¡¦»£±Æ¤¹¤ë¡È¥×¥ì¥¹¥³¡É¤ò½é¤á¤ÆºÎÍÑ¡£¤½¤Î¤Î¤Á¤Ë¥¢¥Õ¥ì¥³¤â¹Ô¤¦¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤Ç¼ýÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥×¥ì¥¹¥³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¼«Í³¤Ë¤ª¼Çµï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë°²ÅÄ¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤â¡Ö¤³¤Î¼Çµï¤Ê¤é¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌò¼Ô¿Ø¤Î¼Çµï¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°²ÅÄ¤Ï¡ÖÆó¿Í»°µÓ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖËÜºî¤Î±ÇÁü¤ä²»³Ú¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÍÍ»Ò¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¡¢¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä»×¤¤Æþ¤ì¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¡¢²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤ÎÅØÎÏ¤Î·ë¾½¤È¤·¤Æ¤¹¤Ð¤é¤·¤¤±ÇÁü¤ä²»³Ú¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤È¡¢¤Þ¤¿ÆÃÊÌ¤Ê´¶Æ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿ºîÉÊ¡£»ä¤â°¦¤äº²¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ½ºî¿Ø¤ËºÇ·ÉÎé¡£
¡¡ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÏËÜºî¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÉ½¸½¤òÄÉµá¤·¤¿¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°²ÅÄ¤¬¤È¤ê¤ï¤±¶Ã¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¡©¡¡¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç±ÇÁüÈþ¤Ë´¶Æ°¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»à¼Ô¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢³¤¤ÎÉ½¸½¤â¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£²º¤ä¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹Ó¡¹¤·¤¤³¤¤Ï¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Î¿´¤Î¤¶¤ï¤á¤¤ä¡¢À¤³¦¤Î¸·¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿·ì¤ÎÉ½¸½¤â¡¢·ì¤¬Î®¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¿Í¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Ã¯¤â¤¬·ì¤ÎÄÌ¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Ç¡¢¿´¤Ë¤Ï·ì¤ÎÄÌ¤Ã¤¿¾ðÇ®¤¬¤¢¤ë¡£ËÜºî¤Î·ì¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥á¥¿¥Õ¥¡¡¼¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤±ÇÁü¤Ð¤«¤ê¤À¤È¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤¿Æü¡¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÖÉü½²¤È¤¤¤¦¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¡£Éé¤Î´¶¾ð¤ÏÃ¯¤·¤â¤¬¾¯¤·¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë´¶¾ð¤À¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯¶¯¤¯¤Æ¡¢°Å¤¯µ±¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¡×¤À¤È²þ¤á¤ÆºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦°²ÅÄ¡£¡Ö¤½¤³¤«¤é°¦¤òÃÎ¤Ã¤¿¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬¡¢Ì¤Íè¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¤â¡¢²¿¤«»Ä¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§À®ÅÄ¤ª¤ê»Þ¡¡¼Ì¿¿¡§¹âÌî¹Èþ¡Ë
