◆第１８回日本少年野球リスト杯争奪秋季神奈川大会 第５６回春季全国大会・神奈川県支部 神奈川県央支部予選 ▽準決勝（神奈川県支部代表決定戦）横浜緑ボーイズ８―０横浜泉中央ボーイズ＝延長８回タイブレーク＝（１１月１６日・横浜スタジアム）

来年３月開催の第５６回春季全国大会の支部予選が各地で行われた。神奈川県支部は横浜緑ボーイズが代表切符を獲得。２０１５年夏以来の全国大会で、春初出場を決めた。

※ ※ ※

最後の打者を見逃し三振に仕留めるとエース・萩本は両拳を突き上げた。横浜緑ナインが次々と集まる。初の春季全国大会が決まった瞬間だ。

絶対的エースとして右腕を振り続けた。初回先頭打者に安打を許すが、その後は完璧に抑え、７回まで被安打２で三塁を踏ませない。相手投手も譲らず息詰まる投手戦を演じた。

延長８回１死満塁のタイブレークで打線が噴火する。大橋の左前適時打で勝ち越し、高杉が満塁走者一掃の三塁打を放つなど一挙８点の援護。新井塁監督（４８）は「ふん詰まり打線だよ」と笑うが、萩本に援護を―。ナインの思いが最後に結実。エースもその裏をキッチリ締め、７７球で“完封”した。

うれし涙に浸った萩本は「実は８回の攻撃の時、うれしくて泣いていました」と明かす。巨人・大勢に憧れ、スリークオーターからキレのある直球とスライダーで真っ向勝負した。１０月の東日本選抜大会では江戸崎（茨城）に敗戦。悔しさから佐藤豪主将が「守備からしっかりチームを作ろう」と原点に戻った。この日は無失策。エースも「後ろを信頼して投げられた」と笑った。指揮官は「僕は何もしていない。自慢の子供たちです」と言う。

旧チームから７人がレギュラーを務め、春季全国大会初出場と新たな歴史を作った。それでも佐藤豪主将は言う。「先輩たちがつないでくれたバトンがあるからです」。何事にも全力疾走で大舞台にも挑む。

【横浜緑ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽２年生 ※佐藤豪太、阿左美竣大、石井元翔、大橋郁仁、小椋翔太、大塚蓮樹、高杉太雅、田島修吾、大平匠弥、岡俊太、鈴木龍斗、小林元、越谷栄太、岡野壱哉、岡将吾、宮本侑、萩本友翔、大久保陸恩、三室研人

▽１年生 嘉悦孝志、服部真之介、佐藤海

【表彰選手】

◇中学生の部

最優秀選手賞 田代天道（湘南）

優秀選手賞 萩本友翔（横浜緑）

【上】