◆第１８回日本少年野球リスト杯争奪秋季神奈川大会 第５６回春季全国大会・神奈川県支部 神奈川県央支部予選 ▽準決勝（神奈川県央支部代表決定戦）湘南ボーイズ１１―０神奈川大和ボーイズ＝５回コールド＝ ▽決勝 湘南ボーイズ５―２横浜緑ボーイズ（神奈川県支部）（１１月１６日・横浜スタジアム）

来年３月開催の第５６回春季全国大会の支部予選が各地で行われた。湘南ボーイズ（神奈川県央）は神奈川県支部の横浜緑ボーイズを決勝で下し、優勝。２年連続１７度目の春季全国大会出場に花を添えた。

※ ※ ※

名門・湘南が投打で圧倒し春季全国大会出場を決めた。

３年生との旧チームで唯一メンバー入りしていた今任が先発し３回完全、５奪三振で流れを作ると、打線も２回に藤崎の２点三塁打など一挙６点を奪った。

田代栄次監督（４８）は「このチームはまだできないことが多い。打つ、投げる、走る…。課題はあります」と手厳しい。それも期待の裏返し。４番起用の１年生・佐橋は侍ジャパンＵ１２メンバー。「スケールが大きい選手になってほしい」と期待した。

決勝では横浜緑に勝利。遊撃で先発出場した今任が最終回に登板して締めた。今任は「ホッとしているし、うれしい」と話した。昨年はベスト４。３年生から「俺たちを超えろ！」とエールを送られている。「頼もしい」と期待する佐橋らとともに、日本一に挑む。

【湘南ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽２年生 ※廣木琥太郎、府川優誠、勝健介、田代天道、大坂旭、安藤幸、田代栄希、今任葵、山口禅、笠井康平、高木鷲護、小沼義信、藤崎湊士、鈴木純生、松井駿太、高倉健、鈴木綾人、大野菱、新倉一輝、柳田康成、石川奨真

▽１年生 堀川雄之介、松林瑛太、佐橋陸公、俵積田和志