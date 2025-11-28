Stellantisジャパン株式会社は、ジープのスモールSUV「Renegade」をベースにした限定車「Jeep® Renegade North Star Edition」を発表した。

同モデルは、ジープ初採用となる高強度ファブリック素材の専用シートや、新色「テクノグリーン」のボディカラーを採用し、耐久性と洗練性を兼ね備えた仕様となっている。150台限定で、2025年12月13日より全国の正規ディーラーにて販売開始となる。

Stellantisジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：成田 仁）は、ジープのスモールSUV、Renegadeの限定車「Jeep® Renegade North Star Edition （ジープ レネゲード ノース スター エディション）」を、12月13日（土）より、全国のジープ正規ディーラーにて、150台限定で発売します。メーカー希望小売価格は、5,470,000円（税込）です。



ベースとなるRenegade ALTITUDE e-Hybridは、今年7月に発売したジープ初のマイルドハイブリッドモデルです。コンパクトなボディサイズで、都市部での駐車や狭い路地でもスムーズに取り回せます。一方で、ジープならではの強靭なボディ構造と、車体の底面と地面の間隔を大きく確保できる設計により、オフロード性能ももちろん健在です。

パワートレインには、1.5Lターボエンジンと48Vモーターを組み合わせたマイルドハイブリッドシステムを採用し、燃費性能と力強い加速を両立しました。さらに、存在感のあるボクシーなデザインが冒険心を刺激し、都市からアウトドアまで幅広いライフスタイルに対応できるモデルとして高い評価を得ています。



このたび登場する限定車「Jeep® Renegade North Star Edition」は、ジープならではの冒険心と、自然と一体になれる開放感を継承しながら、力強さの中に洗練されたスタイルを融合させています。最大の特長は、ジープで初めて採用した革新的な高強度ファブリックの専用シートで、標準的なファブリックシートと比べて約3倍の耐久性を実現しました。シート素材にもジープならではの堅牢さを高め、日常からアウトドアまで幅広いシーンで安心感を提供します。

エクステリアには新色「テクノグリーン」を採用し、その深みのあるグリーンが、ブラックルーフ、ブラックホイールと組み合わさって、上質で洗練された雰囲気をより一層際立たせています。また、左右のフロントフェンダーに専用バッジを装着し、ボンネットには「North Star」グラフィック入りのブラックデカールを施して、限定車ならではの存在感を強調しました。

インテリアでは、エアコンベゼルやシートのステッチなどにグリーンのアクセントを取り入れ、統一感のあるデザインに仕上げました。さらに、デュアルペインパノラミックサンルーフ* を標準装備し、どのシートからも広い空を望める素晴らしい開放感をもたらします。

* 2枚の大型パネルを採用し、前部にはパワーサンシェード、後部には固定ガラスを設置

「Jeep® Renegade North Star Edition」の特別装備は以下の通りです。

エクステリア

・NORTH STAR バッジ

・グロスブラックJeepバッジ

・NORTH STARグラフィック入りブラックフードデカール

・ブラックペイントルーフ

・17インチアルミホイール（ブラックアクセント）

インテリア

・ファブリックシート（グリーンステッチ、Jeep, NORTH STARロゴ入り）

・デュアルペインパノラミックサンルーフ

詳細は、商品サイトをご確認ください。

URL：https://www.jeep-japan.com/special_models/jeep_2025_renegade_north_star_edition.html

Jeep®について

Jeep®（ジープ）は、「自由」「冒険」「本物」「情熱」というブランドバリューを体現する、アメリカ発祥の本格SUVブランドです。都市からアウトドアまで幅広いシーンに対応するモデルをラインナップに揃え、世界中で愛され続けています。そのルーツは1941年、高い耐久性と優れた走行性能を備えた車両の開発にあり、「どこへでも行ける、何でもできる（Go Anywhere. Do Anything）」の精神を今日に至るまで貫いています

リリース提供元：Stellantisジャパン株式会社