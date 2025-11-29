子どもが不登校・ひきこもりになる親の特徴はあるのか。不登校ひきこもり専門カウンセラーのそたろうさんは「子どもが不登校やひきこもりになったり、問題を長期化させてしまう親御さんには、共通点がある。特に真面目で一生懸命な親御さんほど、その傾向が強い」という――。

■専門カウンセラーが見てきた「親の共通点」

これまで8000回以上、お子さんの不登校・ひきこもりに悩む親御さんたちのカウンセリングを行い、親子関係が改善してお子さんが自分から学校に戻ったり、自分なりの進路に歩み始めたという話を聞かせていただいてきました。

こうした経験のなかで、お子さんの不登校で悩んでいる親御さんや、問題を長引かせてしまう親御さんには、共通点があると感じるようになりました。

その共通点とは、親御さん自身が「自分のことを許せていない」ということです。

「え？ 子どものことで悩んでいるのに、自分のこと？」と疑問を持った方もいるかもしれません。

悩んでいるのは、学校に行かず、勉強もせず、スマホやゲームに耽っているお子さんのことなのであって、自分の何を許せていないのか。なかなか人は自覚的になれないところですよね。

今回は、その「自分を許せない」という心の仕組みが、どうお子さんの不登校・ひきこもりと関係しているのか、そして、どうすればその状態から抜け出せるのか、具体的なお話をしていきたいと思います。

■ダラダラとしている子どもが許せないケース

親御さんが「自分を許せていない」とは、どういうことか。分かりやすい例を挙げてみましょう。

たとえば、お子さんが家でいつもダラダラ過ごしているとします。好きな時間に寝て、好きな時間に起き、スマホやゲームばかり。

一方、真面目な親であるご自身は、仕事もしているし、家事だって、責任感を持って一生懸命頑張っている。

「どうして私はこれだけ頑張っているのに、この子はこんなにダラダラしているんだろう」

「親のありがたみも、今の人生への感謝もなく、大切な時間を無駄にしている」

そんな風に感じて、イライラしたり、悲しくなったり、様々な感情が湧き上がってくることはないでしょうか。

この時、あなたは「お子さんを許せない」と感じていますが、実はその根底には、「ダラダラ過ごす自分を許せていない」という可能性があります。

もし、親御さん自身が「ダラダラしてもいいし、頑張ってもいい」と、その両方を自分に許可できていたら、どうでしょうか。きっと、適度に頑張り、適度にダラダラして、心の余裕が保てているはずです。

しかし、「頑張らなきゃいけない」「家のこともちゃんとやらなきゃいけない」「仕事で責任を果たすのは当たり前だ」と真面目に強く思っていると、知らず知らずのうちに自分を追い込み、余裕がなくなっていきます。

そんな親御さんから見ると、何の責任も感じずにダラダラしているお子さんの姿は、「許しがたいもの」として映ってしまうのです。「私はこんなに我慢しているのに」という思いが、お子さんへの苛立ちに転換されてしまうのです。

■進路選びに真剣でない子どもに腹が立つケース

もう一つの例は、進路などを「なかなか決めない」お子さんに対する苛立ちです。

「進学するならする、しないならしないで、早く決めてくれたらいいのに」

「いつまでウダウダ悩んでいるの。いい加減にしてよ」

そんな風に感じてしまう親御さんのお話をゆっくり聞いてみると、多くの方がこうおっしゃいます。

「私は今までの人生、決断を迫られた時には、その都度ちゃんと決めてきた」

そういう方は、人生の岐路において、ウダウダせずに「こうする」と決めてこられた。それはつまり、「ウダウダと悩むこと」や「人に悩みを聞いてもらったり、弱みを見せること」を、ご自身がしてこなかった、あるいは「してはいけない」と自分に禁じて生きてこられた、ということなのです。

ご自身の生い立ちの中で、親に頼れなかったり、周りに弱さを見せられなかったりした経験から、「自分で決めて進むんだ。それが強く生きることだ」と真面目に決意し、頑張ってこられたのかもしれません。

すると、いつまでも進路を決めないお子さんに対して、「いつまでそんなことやってるの？」という“許せない気持ち”が、どうしても出てきてしまうのです。ご自身が封じ込めてきた「弱さ」をお子さんが見せているように感じ、それが受け入れ難いのです。

■背景にある「親の生い立ち」「心の傷」

このように、お子さんを許せない理由は、親御さんご自身の「生い立ち」に深く関係しています。

他にも、たとえば兄弟姉妹との比較の中で、傷つきを抱えている親御さんもいらっしゃいます。

「妹はすごく親に可愛がってもらっていた」

「お兄ちゃんはすごくできる子だったから、いつも親からの賞賛を浴びていた」

「でも私は違った。『あなたはちゃんとしないとね』『ちゃんとできる子でしょ？』と、親に“いい子”として育てられた」

親の期待に応えようと、なるべくそうあろうと思って真面目に頑張って生きてきた。

でも、心の奥では「本当はそんなに“いい子”でいたくもなかった」「もっと“いい子”じゃない自分でも、親に受け入れてもらいたかった」という気持ちを抱えていたりするのです。

そうすると、どうなるか。

今、目の前で“いい子”でいない我が子に対して、「何であなたはそんなに“いい子”でいないの！」とイライラしたり、許せない気持ちになったりします。

「このままだと、世の中を渡っていけないんじゃないか」と強い不安や悲しみに襲われてしまうのです。

こうした心の奥にあることは、ご自身が幼少期に経験した、すごく昔に起きたことだったりするので、親御さん自身もすぐに思い出せなかったり、自覚がなかったりします。

目の前の子どもにモヤモヤしたり、イライラしたり、ぐるぐる悩んだりするけれど、その「本当の理由」が分からない。

その理由はほとんどの場合、親御さんのその生い立ちの中に眠っていることが多いです。このことに気づくだけで、解決への一歩を踏み出すことができます。

■子どもが不登校、ひきこもりになる原因

ところで、親御さんが「自分を許せない」でいると、なぜお子さんは不登校やひきこもりになってしまうのでしょうか。ここには、家庭内の「空気感」の変化と、お子さんの「エネルギー切れ」というメカニズムが関係しています。

親御さんが「○○すべき」「○○せねばならない」と自分を律して生きていると、家庭の中にもその空気が充満します。言葉に出さなくても、「ちゃんとしなきゃダメだよ」「頑張るのが当たり前だよ」という無言の圧力が、お子さんに伝わり続けるのです。

実は、不登校になるお子さんの多くは、親御さんの期待に応えようとする優しい子や、真面目な子が多いのです。親御さんが「自分を許さず頑張っている」からこそ、お子さんも「僕も頑張らなきゃ」「私もちゃんとしなきゃ」と、家庭のルールに合わせて必死に頑張ります。

しかし、学校生活や人間関係でつまずいた時、あるいは心身ともに疲れてしまった時、彼らは家で休息をとることができません。なぜなら、家は「ダラダラしてはいけない場所」「頑張り続けなければならない場所」になっているからです。

「弱音を吐いたら怒られるかもしれない」「休みたいなんて言ったら、親をガッカリさせるかもしれない」

そうやって、外でも家でも気を張り続け、限界まで「いい子」でいようと頑張った結果、ある日突然プツンと糸が切れてしまう。それが、不登校やひきこもりの正体であることが多いのです。つまり、「親御さんが自分を許せていない」ことによる緊張感が、お子さんの逃げ場をなくし、エネルギーを枯渇させてしまっているのです。

■「親ガチャ」という言葉に追い詰められる親たち

もともと真面目だった親御さんがさらに追い詰められる原因となっているのが、「親ガチャ」という言葉に象徴されるような社会の風潮です。

「親ガチャ失敗」「親ガチャ外れ」

SNSやメディアでこの言葉を目にするたび、胸が締め付けられるような思いをしている親御さんは多いのではないでしょうか。この言葉の裏には、「子どもの人生の結果は、すべて親の責任である」という、強烈なメッセージが張り付いています。いわば、社会から「親の製造責任」を問われているような状態です。

真面目で責任感の強い親御さんほど、このプレッシャーを真正面から受け止めてしまいます。「私がしっかり育てなかったから、この子はこうなったのか」「子どもに『親ガチャ外れ』なんて言わせるような親になってはいけない」

そうやって追い詰められると、親御さんはどうなるでしょうか。「失敗させないように」「道を踏み外させないように」と、必死になります。転ばぬ先の杖を用意し、勉強をさせ、良い学校に入れようとし、ゲームを制限する。「あなたのためを思って」やっているその行動は、社会から「ダメな親」の烙印を押されることを恐れるあまり、過剰な「過干渉」となってお子さんに向かってしまうのです。

社会全体が親に完璧を求め、責任を押し付ける風潮が、親御さんの心の余裕を奪い、自分を許せなくさせ、結果としてお子さんをコントロールしようとする「過干渉」に繋がっている。これが、現代の不登校問題の背景にある、悲しい連鎖なのです。

だからこそ、「親ガチャ」という言葉に傷ついたり、追い詰められたりする必要はありません。あなたはもう十分、責任を果たそうと頑張っています。社会の声に耳を塞ぎ、まずはご自身をその重圧から解放してあげることが、解決への第一歩になるのです。

■解決の鍵は「親が自分に許可を出すこと」

では、なかなか自分のことを許せない、お子さんのことも許せない。イライラしたり、モヤモヤしたり、不安になってお子さんを動かしたくなってしまう……。

そんな時に、どうやって「許す」ということをしていったらいいのでしょうか。

ここで実践的なワークをご紹介します。

それは、お子さんを許そうとする前に、まず「自分自身を許してあげる」ことです。私たちは、自分のことを許せていないと、相手のことを心から許すのは難しいからです。

やり方はシンプルです。

【ワーク1】「○○してもいい」と声に出して、自分に許可を与える 「ダラダラしている子どもを見て、腹が立ってもいい」

「子どもに元気を取り戻してほしいと思ってもいい」

「子どもの将来のことについて、不安になってもいい」

「子どもにいろんなことを言いたくなってもいい」

「腹が立ったり、モヤモヤしたり、悲しくなったり、落ち込んだりしてもいい」 このように、今自分が感じていること、自分の状態を「それでもいい」と声に出して許してあげてください。

これだけでも、体の力が抜けたり、自然と涙が出てきたりする親御さんは少なくありません。ご自身がそれだけ我慢し、自分を責めてきた証拠でもあります。

■戦略的に子どもの現状を受け入れる

自分のことを少しずつ許せるようになってきたら、次にお子さんのことも許していきます。

【ワーク2】子どもの現状に許可を与える 「ダラダラ過ごしていてもいい」

「学校に行かなくてもいい」

「引きこもりのままでもいい」

と声に出して言ってみてください。

ここで誤解してほしくないのは、これは「不登校でいることを肯定しましょう」とか「引きこもりのままずっと親が養っていけばいいんです」ということを言いたいわけでは全くないということです。

重要なのは、親御さんがお子さんの状態を「良くない」と思いながら関わると、その「否定のエネルギー」は必ず相手に伝わり、お子さんとの良い関係が築けなくなってしまう、という点です。関係性が悪い相手の言葉を、子どもは受け入れられません。

だからこそ、戦略的に、まずはお子さんの今の状態を受け入れる。その上で、「できないことはできない」と伝えながら向き合っていく。

■子どもの状態に揺さぶられなくなっていく

親御さんが自分を許し、自分の中に押し込めていたものがだんだんと緩んでいく。その「緩み」が、自然とお子さんに伝わるようになります。

そたろう『親が変わると、世界が変わる 不登校・引きこもりを本質的に解決したある母の物語』（Independently published）

お子さんの状態に揺さぶられるのではなく、感じることは感じつつも、どこか理解を示すような視点が増えていくわけです。

そうするとお子さんも、「自分は悪いわけじゃないのかもしれない」「分かってもらえているのかもしれない」「この家に存在していても尊重してもらっているんだ」と感じられるようになります。

自分自身への価値を卑下するのではなく、「自分は自分でいいんだ」という感覚を強め、それが自然と、また社会とつながっていく力、自分の人生をどうしていくのかを考える力に変わっていくのです。

そたろう（そたろう）

不登校ひきこもり専門カウンセラー

20代の頃、理学療法士として働く傍ら、夫婦関係や仕事に行き詰まったことをきっかけに自分が心の問題を抱えていることに気づき、心理学を学び始める。その過程で自己受容の大切さを知る。2019年、子どもを受容する声かけなどを指導する「不登校ひきこもり専門カウンセラー」今野陽悦さん〔今野陽悦『学校に行けない子どもに伝わる声がけ』（WAVE出版）〕に出会い、仕事を手伝いはじめる。2022年に独立。累計300人、約8000回（2025年9月末時点）のカウンセリング実績のなかで、不登校を本質的に解決する具体的なメソッドを構築。自身のYouTubeチャンネル「不登校ひきこもり解決そたろう」で発信を行っている。クライアントの9割が自分自身を大切にすることを学ぶなかで、家族関係が改善し、子どもが再登校をしたり、社会復帰するなど問題解決を果たしている。著書に『親が変わると、世界が変わる 不登校・引きこもりを本質的に解決したある母の物語』がある。

