ディスレクシア（読字障害）を持つ、高卒のアルミ製品セールスマンだったゲイリー・コーンは、どうやって「ウォール街の王」に上り詰めたのか。ジャーナリストのマルコム・グラッドウェルさんは「ディスレクシアは、もっともいい方向に働けば、そうでなければ埋もれていたスキルを磨かざるをえない状況をつくってくれる」という――。（第2回／全3回）

※本稿は、マルコム・グラッドウェル『David and Goliath 絶対強者をうち破れ』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。

ニューヨークにあるゴールドマン・サックス本社（写真＝2211473abhijithsaravanan／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）

■小学校で留年、先生を殴って退学

ゲイリー・コーンはクリーブランドの郊外で育った。オハイオ州の北東部だ。家族は電気工事の請負ビジネスをしていた。1970年代で、ディスレクシアが広く診断されるようになる以前のことだ。彼は小学校で1年留年した。読むことができなかったからだ＊。でも、と、彼は言った。「2年目も、1年目とまったく変わらなかった」

彼には規律の問題があった。「小学校を退学するような形になってしまった」と、彼は説明した。

「先生を殴ったら、やはり退学になるだろう。あれは残念な出来事だった……。虐待を受けていたんだ。先生は、私を自分の机の下に押し込むと、椅子を机のところに転がしてきて、私を蹴り始めたんだ。私は椅子を押し戻して、先生の顔を殴り、部屋から出ていった。4年生のときのことだ」

コーンは人生のその時期を「最悪の時代」と呼んでいた。両親は彼をどうしたらいいのかわからなかった。「あれはおそらく、私の人生でいちばんうまくいかない時期だった。それだけでも、どんなにひどかったかわかってもらえるだろう」

彼は続けた。「私だって、努力しなかったわけではない。むしろ必死にがんばっていた。それなのに、私の努力のほうは誰も見てくれない。むしろみんな、私が自分の意思であえて問題児になっていると考えていた。勉強をさぼり、クラスのじゃまをする」

＊ ここで指摘しておかなければならないのは、ディスレクシアは読む能力だけに影響を与えるということだ。彼の数字に関する能力は影響を受けなかった。コーンによると、祖父だけは、子ども時代を通じてずっと彼を信じていた。なぜなら、幼いゲイリーが、家業の電気工事請負ビジネスの在庫をすべて覚えていたからだ。

■「とにかく高校だけは卒業してほしい」と母親

「あなたにも想像できるだろう。公立学校に通う6歳か7歳の子どもが、周りの全員からバカだと思われる。そうなると、その子が社会的に何らかの尊厳を獲得するには、わざとバカなことをして笑いを取るしかない」

「毎朝、目を覚ますと、今日こそはいい日になると考える。でも、そんな調子が2年ほど続くと、もうあきらめるようになる。今日も昨日と同じだ。今日も昨日と同じように苦労することになる。とにかく今日を生き残ることが目標だ。その後のことは流れにまかせるしかない」

両親は、息子が通えるような学校を探しまわった。「母親は、とにかく高校だけは卒業してほしいと思っていた」と、コーンは言った。「もし誰かに尋ねられたら、母はこう答えただろう。『人生でいちばん幸せな日は、息子が高校を卒業した日になるでしょう。その後はトラック運転手になるかもしれないけれど、少なくとも高校卒業の資格は持っている』」

そして、彼がついに高校を卒業すると、コーンの母親は滂沱(ぼうだ)の涙を流した。「あそこまで泣く人は、今の今まで見たことがない」と、彼は言った。

22歳になったゲイリー・コーンは、クリーブランドのUSスチールでアルミニウムの壁板と窓枠を売る仕事に就いた。アメリカン大学をまあまあの成績で卒業したすぐ後のことだ。

■見知らぬ人のタクシーに飛び乗った

感謝祭を目前に控えたある日、ロングアイランドにある会社のセールス拠点を訪問中に、彼は上司を説得して休暇をもらい、ウォール街へ出かけた。その何年か前の夏、彼は地元の証券会社でインターンとして働き、トレーディングに興味を持った。コーンは商品取引所に向かった。それはワールドトレードセンターの中にあった。

「そこで仕事を探すつもりだった」と、彼は言った。

「でも、どこにも入れない。警備が厳しいからだ。しかたなく展望台に上って、働く人たちを眺めた。彼らと話せるだろうか？ 階段を使ってセキュリティゲートのある階に下りると、ゲートの前に立った。誰かに入れてもらえないかと、ただ待っていた。もちろん、誰も入れてくれない」

「市場の取引が終了したすぐ後、本当に文字通り直後に、身なりのいい男性が走っているのが見えた。彼は秘書に向かって叫んだ。『もう行かないと。ラガーディアだ。飛行機に乗り遅れてしまう。空港に着いたら連絡する』」

「私はエレベーターに飛び乗った。『ラガーディアへ行くんですか？』と私は言った。『そうだ』と彼は答えた。そこで私は、『タクシーに同乗してもよろしいですか？』と言った。彼は『どうぞ』と答えた」

写真＝iStock.com／Fabrice Cabaud ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Fabrice Cabaud

■無謀な嘘で得た仕事

「私は有頂天だった。金曜日の午後だから、道は渋滞している。ラガーディア空港まで1時間はかかるだろう。その間に彼を説得して、仕事をもらえるかもしれない」

コーンと一緒にタクシーに飛び乗ったその見知らぬ男性は、偶然にもウォール街の大手証券会社に勤めるかなり偉い人物だった。そしてまさにその週に、男性の証券会社はオプション取引のビジネスを始めたばかりだった。

「その人はオプション取引の責任者だったのだが、オプション取引のことをまったく知らなかった」と、コーンは続けた。自分のあまりの無謀さに声をあげて笑った。

「空港までの間、私はずっと嘘(うそ)ばかり言っていた。『オプションについて知っているのか？』と彼に言われると、私はこう答えた。『もちろんです。何でも知っています。オプションの仕事なら何だってできます』。タクシーを降りるまでに、私は彼の電話番号を手に入れていた。彼は言った。『月曜日に電話してくれ』」

写真＝iStock.com／robertcicchetti ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／robertcicchetti

■読字障害のコーンは1冊の本を読み込んだ

「私は月曜日に電話をした。火曜か水曜に飛行機でニューヨークに戻り、面接を受け、次の月曜から働き始めた。その間にマクミランの『戦略的投資としてのオプション取引（Options as a Strategic Investment）』を読んだ。オプション取引のバイブルみたいな本だ」

もちろん、これは簡単なことではなかった。コーンの推計では、たとえ調子のいい日であっても、22ページ読むのに6時間かかるからだ。彼は本に没頭した。単語を1つずつ確認し、きちんと理解したと確信できるまで同じ文をくり返し読んだ。そしてついに仕事が始まるときは、準備万端の状態だった。

「私は文字通り彼の真後ろに立ち、『これは買い。これは売り』と言っていた」と、コーンは言った。「彼に事の真相を話したことは一度もない。もしかしたら、彼もうすうす感づいていたかもしれない。でも、何も言われなかった。私のおかげでずいぶん儲(もう)けることができたからね」

コーンは、ウォール街でのキャリアが始まるきっかけとなった出来事を恥じてはいない。しかし、誇りに思っているというのも違うだろう。彼は賢い男なので、嘘をついて仕事を手に入れるのはほめられた行為ではないことはわかっている。彼がこの話をしたのは、ただ正直でありたいという気持ちからだ。「これが私だ」という宣言だった。

アメリカ・ニューヨークのウォール街（写真＝Urban~commonswiki／MarshalN20／CC-BY-SA-3.0-migrated／Wikimedia Commons）

■自分以外の誰かを演じる

コーンは、あのタクシーの中で、ある役を演じる必要があった。実際は違うのに、オプション取引のベテランのふりをする。たいていの人は、そんな状況でボロを出すだろう。

私たちは、自分以外の誰かを演じることに慣れていない。しかしコーンは、小学生のころから、自分以外の誰かを演じ続けてきた。

あなたにも想像できるだろう。公立学校に通う6歳か7歳の子どもが、周りの全員からバカだと思われる。そうなると、その子が社会的に何らかの尊厳を獲得するには、わざとバカなことをして笑いを取るしかない。

バカだと思われるよりも、道化を演じたほうがましだ。人生でつねに自分以外の誰かを演じてきたのなら、ラガーディアに向かうタクシーの中で1時間ずっと嘘をつき続けることが、どれほど難しいというのだろう？

■失うものは何もなかった

さらに重要なのは、たいていの人は、あの状況でタクシーに飛び乗らないということだ。自分が社会的にどんな立場に追い込まれるか、どうしても考えてしまう。あのウォール街の大物は、完全に嘘を見抜くかもしれない。そしてウォール街で働くすべての人に、あの若造はオプショントレーダーのふりをした偽物だと警告するかもしれない。そうなったら、自分はいったいどうなるのだろうか？

タクシーから放り出されるかもしれない。そうでなくても、家に帰ってから、オプション取引は自分には難しすぎると気づくかもしれない。月曜の朝に出社しても、大恥をかくだけかもしれない。1週間後、あるいは1カ月後に、嘘がバレてクビになるかもしれない。

タクシーに飛び込むのは非協調的な行動であり、私たちのほとんどは協調的な傾向がある。しかし、コーンは違った。彼はアルミニウムの壁板を売っていた。彼の母親は、息子がトラック運転手になれれば御の字だと思っていた。いくつもの学校を追い出され、頭が悪いという烙印を押されてきた。

大人になってからも、22ページ読むのに6時間もかかる。なぜなら、単語を1つずつ確認しながら読まないと、きちんと理解できないからだ。コーンに失うものは何もなかった。

ゲイリー・コーン氏（写真＝ホワイトハウス／PD-USGov-POTUS／Wikimedia Commons）

■失敗に対処するスキルが磨かれる

「ああいう育ち方をしたから、失敗が気にならなくなった」と、彼は言った。

マルコム・グラッドウェル『David and Goliath 絶対強者をうち破れ』（サンマーク出版）

「私が知っている多くのディスレクシアの人に共通する資質の1つは、大学を卒業するころには、失敗に対処するスキルがかなり磨かれているということだ。だから私たちは、たいていの状況で、悪い面よりもいい面をたくさん見つけることができる。悪い面には慣れきってしまっているからだ」

「私たちは、悪い面に怖(お)じ気づかない。このことについては何度も考えた。これは本当だ。なぜなら、それが私という人間を形づくっているからだ。ディスレクシアがなければ、今の自分にはなっていなかっただろう。あの最初のチャンスをつかむことはなかったと思う」

ディスレクシアは、もっともいい方向に働けば、そうでなければ埋もれていたスキルを磨かざるをえない状況をつくってくれる。それに加えて、そうでなければ考えもしないような行動を後押しする役割も果たしてくれる。

たとえば、知らない人のタクシーに乗り込み、自分以外の誰かのふりをしたコーンと同じようなことを、あなたもするかもしれない。

そして、ゲイリー・コーンは？ 彼は一流のトレーダーになった。自分が失敗するかもしれないという状況に対処する能力は、ビジネスの世界でキャリアを築くときに大いに助けになる。

ゲイリー・コーンは、ゴールドマン・サックスの社長になった。

マルコム・グラッドウェルジャーナリスト

1963年生まれ。カナダ・トロント大学トリニティカレッジ卒。複雑な社会現象を鮮やかに解き明かすカナダ系アメリカ人のジャーナリスト兼作家。イギリス系ジャマイカ人の母とイギリス人の父を持つ彼は、多様な文化的背景から独特の視点を培った。『ワシントン・ポスト』紙の記者を経て、『ニューヨーカー』誌のスタッフライターとして活躍。彼の真骨頂は、一見当たり前に思える現象の裏に潜む驚くべき法則を発見すること。著書『The Tipping Point』『Blink』『Outliers』などが世界中でベストセラーとなっており、ビジネスから教育まで幅広い分野に影響を与えている。

（ジャーナリスト マルコム・グラッドウェル）