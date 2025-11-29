¡ÚºÎÍÑ¤ÎÍî¤È¤··ê¡ÛÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤¬¼¡¡¹¼¤á¤ë²ñ¼Ò¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1
¡ÖÇ½ÎÏ¤â¾ðÇ®¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¼¤á¤¿¡©¡×¡½¡½¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¡ÖÇº¤Þ¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î¹Í¤¨Êý¡ÙÃø¼Ô¤ÎÌÚ²¼¾¡¼÷»á¤¬¡Ö¥Þ¡¼¥«¡¼°ú¤¤Þ¤¯¤ê¡ª ÀäÂÐÆÉ¤à¤Ù¤°ìºý¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ëËÜ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×·Ý¿Í ¡½¡½ ¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤«¤é¥Ë¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÍ¤¬¡ÖÃç´ÖÎÏ¡×¤ÇÇ¯¾¦146²¯±ß¤Î²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¤À¡£Ãø¼Ô¤Î¿¹Éð»Ê»á¤Ï·Ý¿Í¤«¤é¥Ë¡¼¥È¤ò·Ð¤Æµ¯¶È¤·¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë²ñ¼Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÅ¯³Ø¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿·Ð±Ä¼Ô¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼ÒStella PointÂåÉ½¡¦ÊÆÀî³®¡Ê¤è¤Í¤«¤ï¡¦¤¬¤¤¡Ë»á¤À¡£
Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¿ô¥ö·î¤ÇÎ¥¿¦¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿ÊÆÀî»á¤Ï¡¢¤¢¤ë¡Ö¸«Íî¤È¤·¡×¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£ºÎÍÑ´ð½à¤ò¸«Ä¾¤·¤¿·ë²Ì¡¢¼ÒÆâ¤Î¶õµ¤¤Ï°ìÊÑ¤·¡¢Î¥¿¦Î¨¤â·àÅª¤Ë²þÁ±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
¡ÖÇ½ÎÏ¡ß¾ðÇ®¡ß¿Í´ÖÀ¡×¤ÇÃç´Ö¤ò¸«¶Ë¤á¤ë
¡½¡½Ãç´Ö¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÆÀî³®¡Ê°Ê²¼¡¢ÊÆÀî¡Ë¡§¡Ø¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×·Ý¿Í¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¡ÖÇ½ÎÏ¡ß¾ðÇ®¡ß¿Í´ÖÀ¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¥Ó¥Ó¥Ã¤È¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Ç½ÎÏ¤È¾ðÇ®¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤³¤Ë¡È¿Í´ÖÀ¡É¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ç½é¤á¤Æ°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï²áµî¤Ë¡¢Ç½ÎÏ¤â¾ðÇ®¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Îº¬¤Ã¤³¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥¥ë¤¬¹â¤¯¤Æ¤â¡¢¿Í´ÖÀ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ÈÄ¹¤¯¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì°ÊÍè¡¢ºÎÍÑ´ð½à¤Ë¡Ö¿Í´ÖÀ¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¿Í´ÖÀ¤Ã¤ÆÍúÎò½ñ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤º¤Ï°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÈ¾Æü²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î²¹ÅÙ¤ò³Î¤«¤á¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ò²ð¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿Êý¤È¤â¡¢¤¤¤¤Ê¤êºÎÍÑ¤»¤º¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï´Ø·¸À¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌÜÇÛ¤ê¡¦µ¤ÇÛ¤ê¡¦¿´ÇÛ¤ê¡×¤¬¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÅÚÂæ
¡½¡½¿Í´ÖÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÊÆÀî¡§ËÍ¤¬¹Í¤¨¤ë¿Í´ÖÀ¤È¤Ï¡¢¡ÖÌÜÇÛ¤ê¡¦µ¤ÇÛ¤ê¡¦¿´ÇÛ¤ê¡×¤Ç¤¹¡£
¥´¥ß¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤é½¦¤¦¡¢±¢¸ý¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤ó¤ÊÅö¤¿¤êÁ°¤Î¹ÔÆ°¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¿»Æ©¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í´ÖÀ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ÈÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÊý¸þÀ¤¬¥º¥ì¤ë¡£
¤À¤«¤éºÎÍÑ¤Ç¤â¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏStella Point¤Ã¤Ý¤¤¤«¡©¡×¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö±¢¸ý¤ò»ÅÁÈ¤ß¤ÇËÉ¤°¡×¥³¥Ä
¡½¡½¡Ø¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×·Ý¿Í¡Ù¤Î¡Ö°¸ý¡¦±¢¸ý¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¡×¤Ë¤â¶¦´¶¤µ¤ì¤¿¤È¤«¡£
ÊÆÀî¡§¤Ï¤¤¡£¤¢¤ÎÉôÊ¬¤Ï¥Ú¡¼¥¸¿ô¤Þ¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
ËÍ¼«¿È¡¢²áµî¤ËÉÔÍÑ°Õ¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¼¤á¤¿Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£°¸ý¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÅÁÀ÷¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡È»ÅÁÈ¤ß¤ÇËÉ¤°¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÊÀ¼Ò¤Ç¤âÉ¾²Á¹àÌÜ¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥É¥¢¤ò¤¯¤°¤Ã¤¿¤é¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖÈ¯¸ÀNG¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤¶¤ï¤¶¥Ð¥ê¥å¡¼¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ËèÆü¤Î¹ÔÆ°´ð½à¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ë¤³¤È¡£ËÍ¼«¿È¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤È¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼¤á¤é¤ì¤Ê¤¤²ñ¼Ò¡×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¡ÖÍ¾Çò¡×
¡½¡½¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°û¤ß²ñ¤Ê¤É¤Ç¶òÃÔ¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¡©
ÊÆÀî¡§¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡ÈÊ¹¤¯¡É¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¿¤á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â·Ð±Ä¼Ô¤ÎÌòÌÜ¡£
¤¿¤À¡¢¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤é¡Ö¤½¤ÎÏÃ¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡×¡Ö¤¢¤È¤Ç¸ÄÊÌ¤ËÊ¹¤¯¤Í¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ã¤Æ¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤ÈÂà¿¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¤À¤«¤éËÍ¤Ï¡¢¡È¼¤á¤º¤Ë¤¹¤à»ÅÁÈ¤ß¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Å¬À¿ÇÃÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ÆÁêÀ¤ò¸«¤¿¤ê¡¢Éô½ð°ÛÆ°¤ò½ÀÆð¤Ë¤·¤¿¤ê¡£
ÇÛÃÖÅ¾´¹¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¼¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢ºÎÍÑ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊý¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÆÀî¡§Ç½ÎÏ¤ä¾ðÇ®¤À¤±¤Ç¿Í¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤«É¬¤º¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¿Í´ÖÀ¤Þ¤Ç¸«¶Ë¤á¤¿Ãç´Ö¤Ê¤é¡¢°ì½ï¤ËÄ¹¤¯Áö¤ì¤ë¡£ËÍ¤Ï¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Í´ÖÀ¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë´ï¤ò»ý¤Ã¤¿²ñ¼Ò¡×¡½¡½¤½¤ì¤¬¡¢ËÍ¤ÎÍýÁÛ¤Î¥Á¡¼¥àÁü¤Ç¤¹¡£
¼¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÆ¯¤¤ä¤¹¤¤²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÎÍÑ¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡ÈÃç´Ö¡É¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë°Õ¼±¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×·Ý¿Í¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈÃç´Ö¤Å¤¯¤ê¡É¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÎÍÑ¤äÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
