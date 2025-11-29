かわいいと思う「関東地方の図柄入りナンバープレート」ランキング！ 「宇都宮」に2票差の1位は？【2025年調査】
ご当地の魅力をデザインに込めた図柄入りナンバープレートは、地域の個性を感じさせる小さなアートのような存在です。色づかいやモチーフのかわいらしさに惹かれる人も多く、車に付けるだけで旅気分を味わえるのも魅力。
All About ニュース編集部では、2025年11月13〜14日、全国の10〜70代の男女250人を対象に、「地方版図柄入りナンバープレート（北海道・東北・関東地方）」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、かわいいと思う「関東地方の図柄入りナンバープレート」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは、「いちごが可愛らしさを強く表していると感じるからです」（60代男性／愛知県）、「赤くて丸いいちごが大きく描かれた、シンプルで愛らしいデザインが可愛いから」（50代男性／広島県）、「いちご好きには堪らないぐらいめちゃくちゃ可愛い」（20代女性／大阪府）などの声がありました。
回答者からは、「可愛らしい自然のモチーフが描かれ、ほのぼのとして親しみやすいデザインだからです」（40代女性／埼玉県）、「ゆるキャラのぐんまちゃんを起用しているのが良く、可愛いと思うからです」（60代女性／愛知県）、「ぐんまちゃんがひょこっと覗いてる感じが控えめでかわいい」（40代女性／群馬県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:田中 寛大)
