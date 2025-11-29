·¦ÄÍÍÎ²ð¡¢Èþ¿ÍºÊ¡õÌ¼¤È¤Î¼ê¤Ä¤Ê¤®²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª ºÊ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤¹¤ë¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤â
·¦ÄÍÍÎ²ð¡¢Èþ¿ÍºÊ¡õÌ¼¤È¤Î¼ê¤Ä¤Ê¤®²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª ºÊ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤¹¤ë¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤â
ÇÐÍ¥¤Î·¦ÄÍÍÎ²ð¤µ¤ó¤Ï11·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØNumero TOKYO¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤Ç»£±Æ¤·¤¿²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·¦ÄÍÍÎ²ð¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö¡ÈAmi Holidays¡É ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡×·¦ÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅß¤ÎÀÅ¤±¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿²È¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÎ®¤ì¤ë»þ´Ö¡£²ÈÂ²¤¬¾Ð¤¤¹ç¤¤¡¢´ó¤êÅº¤¤¡¢Æ±¤¸½Ö´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤¹¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¾ð·Ê¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿ ¡ÈAmi Holidays¡É ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ºÊ¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤äYouTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëPINKY¡Ê·¦ÄÍÍ¥¹á¡Ë¤µ¤ó¤ÈÌ¼¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡¦AMI PARIS¡Ê¥¢¥ß ¥Ñ¥ê¥¹¡Ë¤Î¡ÖAmi Holidays¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò´ðÄ´¤Ë¥ì¥Ã¥É¤ä¥Ö¥ë¡¼¤¬º¹¤·¿§¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤é¤·¤¤²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°3¿Í¤Ë¿´²¹¤Þ¤ë1Ëç¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
PINKY¤µ¤ó¤â¼Ì¿¿¸ø³«Æ±Æü¤ËPINKY¤µ¤ó¤â¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢»¨»ï»£±Æ¤ÎºÝ¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡ÖËÜÆü11/28¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¤ÎNumero1,2·î¹çÊ»¹æ¤ËÉ×¡õÌ¼¤È½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£·¦ÄÍ¤µ¤ó¤¬PINKY¤µ¤ó¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤¹¤ë¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê»Ñ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)
³°Éô¥µ¥¤¥È