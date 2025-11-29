「Beggars can’t be choosers」の意味は？妥協するときに使える！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Beggars can’t be choosers」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「贅沢は言えない」でした！
直訳すると、「ねだる人はわがままを言ってられない」という意味。
望んでいる結果を得られなくても、なにもしなかったよりかはマシと妥協するときに使われています。
選択肢がほかになく、その現実を受け入れるしかない状況というニュアンスがあり、表現自体は重く聞こえるかもしれないのですが、軽く使われることもありますよ。
「Tokyo apartments are expensive… I would have preferred a larger place but beggars can’t be choosers, I guess.」
（東京の家賃は高いなぁ……。もっと広いところがよかったけど、贅沢は言えないな）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部