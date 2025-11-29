『MAMA』Hearts2Hearts、2冠達成 目標の新人賞に笑顔「この8人だから可能だった」【コメント全文】
8人組ガールズグループ・Hearts2Hearts（ハーツ・トゥ・ハーツ）が28日、香港の大型スタジアム・Kai Tak Stadiumで開催されたK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』に出演。2冠に輝いた。
【ライブ写真】シンロン先生も登場…NCT WISH × Hearts2Hearts
Hearts2Heartsは「BEST NEW ARTIST」「FANS’ CHOICE FEMALE TOP 10」を受賞。JIWOOは「私たちが2月にデビューをして今年を目標にしていたのが新人賞をもらうということでした。それが本当にMAMAで新人賞をいただけるとは思わなかったので、本当にうれしくて光栄です」と喜びをかみしめ、「これからも8人全員でひとつのところに向かって高みを目指して頑張ります」と力を込めた。
ステージでは、「FOCUS（MAMA Ver.） 」を披露したほか、NCT WISHとのコラボパフォーマンスもあった。
28日、29日の2日間にわたって開催される『2025 MAMA AWARDS』では、2024年10月1日から2025年9月30日までに発売されたアルバムおよび音源が審査対象となる。グローバル投票の結果、全世界の音源・アルバム販売データ、国内外の音楽業界専門家で構成されたグローバル審査委員団の評価を統合し、最終的な受賞者と作品が選ばれる。
今年は、さまざまな地域・人種・文化を越え、「自分をありのまま受け入れ、自分らしく生きること」を恐れずに表現するという意味を持つ「オ・フン（UH-HEUNG）」を公式スローガンとして掲げている。歌って踊って気分が高まるときの“興”、感情の爆発や心からの楽しさを表現する韓国文化ならではのフレーズとなっている。
同イベントは、26日に起きた香港での大規模火災を受け、レッドカーペットが中止となった。日本では、TELASA、Mnet JAPAN、Mnet Smart＋で両日午後7時30分から生中継する。
【コメント全文】
■BEST NEW ARTIST
JIWOO：あいさつします。Hearts2Heartsです。
私たちが2月にデビューをして今年を目標にしていたのが新人賞をもらうということでした。それが本当にMAMAで新人賞をいただけるとは思わなかったので、本当にうれしくて光栄です。デビューの初めから見守ってくださったSMの皆さん、そして家族の皆さん、そして、S2Uの皆さん、本当にいつも応援してくださって、ありがとうございます。何よりも私たちはこの8人だから可能だったというふうに思います。これからも8人全員でひとつのところに向かって高みを目指して頑張ります。
最後に、最近香港の火災によって被害に遭われた皆様にお見舞い申し上げます。ありがとうございます。
■FANS’ CHOICE FEMALE TOP 10
IAN: ごあいさつします。こんばんは。Hearts2Heartsです。私たちが初めてMAMAに登場したんですけれども、FANS’ CHOICE賞という、非常に意味のある賞をいただいてありがとうございます。FANS’ CHOICE賞はファンの皆さんが作ってくださったと思うので、S2Uの皆さんに、成長したいい姿をお届けできるような私たちになります。いつも大好きです。S2Uの皆さん、ありがとうございます。
YUHA: 私たちが初めて出演した、このMAMAの授賞式です。こんなふうに賞をいただいて、うれしいです。皆さん、これからも楽しみにしていてください。応援してください。
JIWOO: そしてSMの担当の皆さん、そして、ファンの皆さん、ここまでありがとうございました。
