野球スキルコーチ・菊池タクトさんが推奨する“前の手ヒッティング”

正しいスイング軌道を作り出すには、バットを扱う腕の使い方が重要になる。野球スキルコーチの菊池タクトさんは「打率を残すにはスイング軌道が大切」と説明。ソフトバンクでも指導する敏腕指導者が、投手側の手である「ボトムハンド」（バットを握った際に下にくる手、右打者なら左手）の適切な使い方を紹介している。

多くの少年少女が陥りがちな「ゴロばかり打ってしまう」「高いフライになってしまう」という悩みは、ボトムハンドの使い方に問題があることが多い。菊池さんが勧めるのはまず、ボトムハンドだけで行う置きティードリルだ。

ハーフバットを用いるが、無ければ通常のバットを短く持っても問題ない。普段より狭めのスタンスから上体を起こし、腕だけを前に出す。このドリルでは「足はあまり使わずにヒッティングする」点がポイントになる。

最も大切なのは「グリップアップ」と呼ばれる動作。ボトムハンドだけで握っているバットのグリップが、打ち終わった後も手よりも上にある状態をキープすることだ。こうすることでボールをとらえる角度が適切になり、ライナー性の強い打球が生まれる。

注意点は「グリップが下がっていく」状態だ。このような状態でスイングすると、バットのヘッドが立ってしまう。その結果、バットがボールの上側や下側に当たり、ゴロやポップフライが増えるという。

まずはティースタンドを使っての静止球打撃から始め、慣れてきたら、投じられた軟らかいボールを打つドリルに移行するとよい。「（打球が）ドライブ回転にならないように、ボールの真ん中を捉えてグリップを高い位置に保つ」意識を持つことで、理想的なスイング軌道が身につくはずだ。（First-Pitch編集部）