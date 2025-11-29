彼氏が困惑する質問９パターン
何気なく聞いた質問が、彼氏を困惑させることがあります。ではどのような質問によって、彼氏は戸惑ってしまうのでしょうか。そこで今回は、「彼氏が困惑する質問９パターン」を紹介させて頂きます。
【１】「今日、いつもと違うんだけど、どこか分かる？」
的外れな回答をした場合、彼女を不機嫌にさせることなるので、答え方に困ってしまうでしょう。些細な違いに気がつく男性は少ないのかもしれません。
【２】「私と両親、どっちが大事なの？」
「仕事」ではなく、「両親」のバージョンです。「お前だよ。」と答えれば、両親へ申し訳ない気持ちとなり、「両親」と答えた場合、マザコン扱いされることを恐れます。
【３】「私と仕事、どっちが大事なの？」
忙しい彼氏に対して、言ってしまいそうになる一言です。仕事も大切だし、彼女も大切だと考えているので、答え方に困ります。
【４】「昔、○○ちゃんのこと、好きだったよね？」
彼氏がかつて好きだった相手が知人だったパターンです。現在、まったく恋愛感情がなかったとしても、リアクションに困る男性もいるでしょう。
【５】「元カノと別れた原因って何だったの？」
ひどい振り方をした可能性もあるので、元カノの存在については、触れない方が賢明でしょう。
【６】「今まで何人と付き合ってきたの？」
具体的な数字を答えることで、彼女が引いてしまうことを恐れます。
【７】「男女の友情って成立すると思う？」
彼氏が「男女の友情は成立しない」と言いきった場合、女友達との関係などを問いただされることを恐れます。また、双方の考え方に違いがあった場合、議論の末、ケンカとなるケースがあります。
【８】「あなたにとって、私って何？」
ケンカしているときに言ってしまいがちな一言です。趣味や仕事に夢中になり過ぎたことを気づかせる一言でしょう。
【９】「私のどこが好き？」
正直、答え方に悩む質問です。彼氏が答えた後、さらに「他には？」と迫ることで、彼氏はかなり困惑するでしょう。
他には、どのような質問が彼氏を困惑させるのでしょうか。みなさんの経験を踏まえたご意見をお待ちしております。
