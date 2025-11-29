「それ、別に嬉しくない」と彼女に刺さらない褒め言葉９パターン
「褒められて悪い気分になる人はいない」とはいえ、それを鵜呑みにして的外れなことを言いまくっても意味がないもの。彼女を冷めた気持ちにさせてしまう褒め言葉には、どのようなものがあるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたスゴレン独自の調査を参考に「『それ、別に嬉しくない』彼女に刺さらない褒め言葉」をご紹介します。
【１】結構歳を食っていることを改めて意識させてしまう「いつまでも若いね」
「うーん、年齢はいっているということですよね…」（20代女性）というように、若々しさを褒めることで、むしろ「年齢」を意識させてしまったケースです。「肌艶がいいね」などとコンディションの良さに触れるのであれば、素直に受け止めてもらえるかもしれません。
【２】センスが個性的すぎると思っていることがバレる「その服を着こなせるなんて」
「奇抜とか、変わってるって言いたいのかなと思います」（20代女性）というように、着こなしを褒めるときも、慎重に言葉を選んだほうがよさそうです。何をどう言えばいいのか迷うときには、「本当に似合うね！」「俺の好みかも！」などと本心かどうか探られにくそうな切り口で褒めましょう。
【３】簡単に作れる料理に対して「やっぱり料理がうまいね」
「袋に書いてあるとおりに作ったラーメンを褒められても微妙です」（20代女性）というように、まったく手の込んでいない料理を持ち上げても、「わかっていない」と思われるのがオチのようです。インスタントや冷凍食品など、彼女のアレンジが入っていないものを手料理と勘違いしないようにしましょう。
【４】好きじゃない芸能人にたとえてしまったときの「○○に似ている」
「あんまりかわいくない人に似ていると言われても、うれしくない」（10代女性）というように、たとえ有名な美女であっても、彼女が好きでない人にたとえてしまっては意味がありません。ここはひとつ、彼女が憧れている有名人を引き合いに出したいところです。
【５】色気がないと述べているに等しい「クールビューティーって感じ」
「目が一重とか、体に丸みがないとか…そういうことだよね、クールビューティーって」（20代女性）というように、「クール」という言葉は、必ずしもポジティブに受け取られるわけではなさそうです。とはいえ、彼女が「カッコいい女性」を目指すタイプなら、普通に喜んでもらえる確率は高いでしょう。
【６】持ち上げたつもりが女らしさを否定する「男前な性格だよね」
「ガサツとかそういう意味ですかね」（20代女性）というように、彼女の人柄を上手に表現できずに失敗するパターンです。同じことを言うのであっても、「頼りがいあるね」「職場でも人望あるでしょ」などと表現を変えてみるといいかもしれません。
【７】ずばりコンプレックスを刺激する「ぽっちゃりしているところがいい」
「遠回しに太ってるって言いたいんですよね？」（20代女性）というように、彼女が気にしている点を無理矢理褒めても逆効果になってしまうようです。特に体型や身長、顔立ちなど、容姿に言及するときは地雷に気を付けましょう。
【８】えーそこだけなの？と思われる「いい胸だね」
「胸が好きで付き合ったのかなと…」（10代女性）というように、バストだけ絶賛しても彼女にガッカリされてしまうようです。カラダ目的ととられかねないので、胸に限らず、おしりやうなじ、足など、体の一部だけを褒めるのは控えたほうがよさそうです。
【９】「とりあえず褒めた感」が出てしまう「相変わらずかわいいね」
「取って付けたようなことをいきなり言われても…って感じ」（20代女性）というように、何がどうかわいいのか具体的に褒めないと、気持ちがこもっていないと思われてしまうようです。彼女が自信を持っているポイントを探して、そこを突きましょう。
女性にとって嬉しくない褒め言葉は意外と多いようです。彼女のツボを押さえた言葉を探す努力が求められるでしょう。（外山武史）
【１】結構歳を食っていることを改めて意識させてしまう「いつまでも若いね」
「うーん、年齢はいっているということですよね…」（20代女性）というように、若々しさを褒めることで、むしろ「年齢」を意識させてしまったケースです。「肌艶がいいね」などとコンディションの良さに触れるのであれば、素直に受け止めてもらえるかもしれません。
「奇抜とか、変わってるって言いたいのかなと思います」（20代女性）というように、着こなしを褒めるときも、慎重に言葉を選んだほうがよさそうです。何をどう言えばいいのか迷うときには、「本当に似合うね！」「俺の好みかも！」などと本心かどうか探られにくそうな切り口で褒めましょう。
【３】簡単に作れる料理に対して「やっぱり料理がうまいね」
「袋に書いてあるとおりに作ったラーメンを褒められても微妙です」（20代女性）というように、まったく手の込んでいない料理を持ち上げても、「わかっていない」と思われるのがオチのようです。インスタントや冷凍食品など、彼女のアレンジが入っていないものを手料理と勘違いしないようにしましょう。
【４】好きじゃない芸能人にたとえてしまったときの「○○に似ている」
「あんまりかわいくない人に似ていると言われても、うれしくない」（10代女性）というように、たとえ有名な美女であっても、彼女が好きでない人にたとえてしまっては意味がありません。ここはひとつ、彼女が憧れている有名人を引き合いに出したいところです。
【５】色気がないと述べているに等しい「クールビューティーって感じ」
「目が一重とか、体に丸みがないとか…そういうことだよね、クールビューティーって」（20代女性）というように、「クール」という言葉は、必ずしもポジティブに受け取られるわけではなさそうです。とはいえ、彼女が「カッコいい女性」を目指すタイプなら、普通に喜んでもらえる確率は高いでしょう。
【６】持ち上げたつもりが女らしさを否定する「男前な性格だよね」
「ガサツとかそういう意味ですかね」（20代女性）というように、彼女の人柄を上手に表現できずに失敗するパターンです。同じことを言うのであっても、「頼りがいあるね」「職場でも人望あるでしょ」などと表現を変えてみるといいかもしれません。
【７】ずばりコンプレックスを刺激する「ぽっちゃりしているところがいい」
「遠回しに太ってるって言いたいんですよね？」（20代女性）というように、彼女が気にしている点を無理矢理褒めても逆効果になってしまうようです。特に体型や身長、顔立ちなど、容姿に言及するときは地雷に気を付けましょう。
【８】えーそこだけなの？と思われる「いい胸だね」
「胸が好きで付き合ったのかなと…」（10代女性）というように、バストだけ絶賛しても彼女にガッカリされてしまうようです。カラダ目的ととられかねないので、胸に限らず、おしりやうなじ、足など、体の一部だけを褒めるのは控えたほうがよさそうです。
【９】「とりあえず褒めた感」が出てしまう「相変わらずかわいいね」
「取って付けたようなことをいきなり言われても…って感じ」（20代女性）というように、何がどうかわいいのか具体的に褒めないと、気持ちがこもっていないと思われてしまうようです。彼女が自信を持っているポイントを探して、そこを突きましょう。
女性にとって嬉しくない褒め言葉は意外と多いようです。彼女のツボを押さえた言葉を探す努力が求められるでしょう。（外山武史）