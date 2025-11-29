20代は吐き気、30代は自己嫌悪、50代は過剰責任、60代が悩むのは？全世代が陥る「半うつ」の地獄

完璧を求められる管理職。板挟みになる看護師。コミュニケーション不足の20代。定年後に居場所を失う元管理職──。いま、さまざまな世代で「半うつ」に苦しむ人が増えている。

「半うつ」とは、うつ病とまでは言い切れないけれど、たしかに憂鬱を超えた不快感がある状態を指す。『半うつ 憂鬱以上、うつ未満』（サンマーク出版）の著者で、25年間で20万人以上の心の不調と向き合ってきた精神科医の平光源さんに、実際にどんな人たちが半うつで苦しんでいるのか、具体的な事例を聞いた。

コロナ世代の20代に多い「吐き気」

――実際に、どんな方が半うつで苦しんでいるのでしょうか。

最近特に多いのが、20代の若者たちです。彼らの多くは、コロナ禍の影響で高校や大学などでのコミュニケーションが断絶した経験を持ったまま、社会に出ています。本人たちに悪気はないのですが、周囲から見ると「あいさつができない」「常識がない」などと指摘されることがあるのです。

こうした若者たちを指導する立場にある上司のストレスは、時に限界に達することがあります。そして、そのストレスが若者たちに向けられることで、彼らは大きな戸惑いを感じることになるのです。

「自分のどこがおかしいのだろう」と自問自答し、悩み続けた結果、職場に向かおうとすると、緊張から吐き気をもよおしてしまうのです。最近、クリニックを訪れる新しい患者さんの中に、こうしたケースが増えています。

――吐き気？

吐き気は、受け入れがたい状況に直面した時に起こる、生物としての防衛本能の現れです。野生の世界では、毒虫や毒草を食べてしまった時、それをそのまま体内に吸収してしまうと命に関わります。そこで、受け入れがたいものが体内に入ってきたことを認識した瞬間、それを吐き出すことで、命を守ろうとするのです。

同じことが、職場でうまくいかないと感じる時にも起こります。受け入れがたい現実が視覚情報として入ってくると、それを体外に出そうとする反応が起きるのです。つまり、吐き気は、そうした「受け入れがたい状況」に対する防衛本能の表れなのです。

この仕組みを理解することで、吐き気に悩まされる人も、少しずつ対処法を見出していくことができるようになります。

――環境を変えて回復した方もいますか。

ある大手企業の20代の男性社員の例があります。彼は本社に配属されたのですが、本社のせわしなさ、人の多さ、上司の目が気になる環境の中で、調子を崩してしまったのです。たった1回の発注ミスで、「自分はできない人間だと思われているのではないか」と思い込み、つらくなって職場に行けなくなってしまいました。

彼は自殺未遂を起こし、2種類の抗うつ薬と2種類の睡眠剤を服用するようになりました。しかし、たまたまある地方の営業所に異動になったのです。そこは従業員が十数人で、プレッシャーを与えるような上司もいない。ゆったりとしたペースで仕事ができる環境だったのです。すると、彼は全く問題なく元気に働けるようになりました。

営業所に移ってからは、「先生、薬を飲まなくても眠れるようになったので、飲むのをやめていました。すみません。」と言って、薬を全く使わなくなったのです。本社の環境がよっぽどしんどかったのでしょうね。

人に気を配りすぎる看護師

――他にはどのような方が半うつ状態に陥っているのでしょうか。

30代の女性看護師の例を挙げます。

彼女は患者さんのために尽くしたいという思いが非常に強く、必要以上のケアを提供してしまうことがあります。そのため、時間が足りなくなってしまい、師長さんから「もっと効率よく働きなさい」と指導を受けることになるのです。

一方、同僚からは「自分だけ白衣の天使のように優しいふりをして、いい格好をしている」と思われてしまうこともあります。しかし、彼女にそのようなつもりはなく、ただ純粋に患者さんのことが気になっているだけなのです。

こうした状況の中で、彼女は次第に「患者さんの期待に応えられない自分が情けない」「一生懸命頑張っているのに、周りのスタッフは認めてくれない」といった思いを抱くようになりました。その結果、仕事自体はできているのですが、最近は食べ物の味もおいしく感じられなくなってきたと相談を受けました。

百点じゃないとダメな管理職

――もう少し年代が上の方でも苦しんでいらっしゃる方もいる。

50代の管理職の方で、部下のストレスチェックの責任者を務めている方の例があります。彼は、部下のストレスチェックで高ストレス者が出てしまうと、社長から「ちゃんと部下のケアをしているのか」と詰問されてしまうのです。

このような事態を避けるために、彼は自分の時間を犠牲にして、部下との面談や、出来の悪い部

下の仕事の手助けなどを行っています。しかし、それでもストレスチェックで高ストレス者が出てしまうと、「これだけ頑張ったのにダメだったのか」と自分を責めてしまう。

本来、ストレスチェックは職場環境改善のためのツールであって、管理のためのものではありません。しかし、彼は高ストレス者がゼロでなければいけないという過剰なプレッシャーを感じ、まるで減点方式の試験のように捉えてしまっているのです。

このように、管理職の方が半うつ状態に陥る背景には、過剰な責任感と、組織からの非現実的な期待があることがわかります。

定年後に居場所を失う人たち

――働き盛りの世代以外ではどうでしょう。

高齢者の場合、ライフステージの変化が半うつ状態のトリガーになることが少なくありません。特に定年退職後の男性は、急激な環境の変化に適応できずに、困難を感じるケースが多いです。

例えば、定年退職後、のんびりと過ごせると思っていた男性が、家庭内で居場所を失い、配偶者から「邪魔者扱い」されるようなことがあります。また、現役時代は広い人間関係を持っていた人でも、退職を機に付き合いが激減し、「自分の価値は肩書にあったのだ」と衝撃を受けることもあるのです。

６０代でとある会社の重役だった方は、年賀状を６００枚くらいやり取りしていたのに、急に退職したら１０枚になったとかで、衝撃を受けたという話を伺ったこともあります。

このように、高齢者は、長年築いてきた社会的地位やアイデンティティを失うことで、自己価値観が大きく揺らぐ経験をすることがあり、「これまでこんなに頑張ってきたのに、何でこんな状況になってしまったのだろう」と、涙を流す方もいらっしゃいます。

――社会的に成功を収めた人でも、そのような経験をするのですね。

はい。人生の転換期において、誰もが心の健康を損なう可能性があります。

特に、アイデンティティの大部分を仕事に依存していた人は、退職後の人生の再設計に苦しむことが少なくありません。

高齢者の半うつ状態を予防するためには、退職前から趣味や社会活動など、仕事以外の生きがいを見つけておくことが大切です。また、家族や周囲の人が、高齢者の心の変化に気づき、サポートすることも重要なのです。

生きているだけでいい

――現代人の多くが追い詰められている。

本当に、もっと肩の力を抜いて生きてほしいと思うのです。現代社会では、何かを成し遂げないと自分の価値がないように思えてしまう。常に成果を求め続けなければならないような風潮があります。

しかし、私たちは本来、そんなに自分を追い詰める必要はないのです。生きているだけで、十分に価値があるのだと。できるだけ多くの人に、そのことを実感してもらいたい。自分の存在意義は、成果や評価によって決まるのではなく、生きているという事実そのものにあるのだと、心の底から信じられたなら、きっともっと幸せになれるはずです。

