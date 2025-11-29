◆第５６回日本少年野球春季全国大会・栃木県支部予選予選 ▽準決勝 那須野ケ原ボーイズ９―３栃木ボーイズ（１１月６日・栃木県総合運動公園Ｃ球場） ▽決勝 那須野ケ原ボーイズ２―０県央宇都宮ボーイズ（１１月１６日・エイジェックスタジアム）

来年３月開催の第５６回春季全国大会の支部予選が各地で行われた。栃木県支部は那須野ケ原ボーイズが０４年以来、２２年ぶり２度目の出場を決めた。

※ ※ ※

絶望から歓喜へ―。那須野ケ原が春季全国切符を手繰り寄せた。

２点リードの７回１死二、三塁のピンチ。相手打者の鋭いライナーが三塁線を襲う。「抜けた」と誰もが思った瞬間、サード・山崎がキャッチ。そのまま三塁ベースを踏み、併殺完成。一転して歓喜に変わった。

打でも山崎が輝いた。５回１死一塁でランエンドヒットのサイン。君山陽平監督（３６）は「不調だったので強制的にバットを振らせたかった」と明かす。打球は左中間を破り、先制の三塁打に。「ストレート狙いで思いっきり振りました」と笑顔の３番打者が、堂々のＭＶＰに輝いた。

投手陣も光った。先発の左腕・小山は５回１失点の準々決勝の上三川戦に続き抜群の制球がさえた。決勝は投球数制限で降板した５回２死まで零封。捕手の根本主将も「構えた所にビタビタ来ました」と絶賛。２番手の右腕・谷口も好投して完封リレーだ。

根本主将、山崎、渡邉、四ッ谷は１年から試合経験を積んできた。「強豪とも互角に戦える」と指揮官は手応えを感じていた。春季全国は２２年ぶりの出場。根本主将は「栃木県支部代表としてしっかり戦いたい」と力強く語った。

【那須野ケ原ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽２年生 ※根本蒼生、小山可夢惟、伊藤悠陽、角田絃樹、山崎琉愛、遠藤伯、四ッ谷颯士、谷口翔、吉成遥仁、小路史穏、渡邉凜、相馬豪、山本結雅、高橋翔、平山岳、君島大晴、大森陸空、田島朔空、泉井覇丘、森心優、藤田結人

▽１年生 大堀陽生、大岩陽太、齋藤将吾、田代和大

【表彰選手】

最優秀選手賞 山崎琉愛（那須野ケ原）

優秀選手賞 斎藤理人（県央宇都宮）