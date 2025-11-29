◆第５６回日本少年野球春季全国大会・茨城県支部予選 ▽決勝 江戸崎ボーイズ７―０日立ボーイズ＝６回コールド＝（１１月１６日・晴天スタジアム美浦）

来年３月開催の第５６回春季全国大会の支部予選が各地で行われた。江戸崎ボーイズ（茨城）は２年ぶり７度目の春季全国大会出場となる。

※ ※ ※

昨年は５年連続出場を阻まれた日立との頂上決戦で江戸崎がリベンジを果たし、２年ぶりの全国切符を勝ち取った。

主役となったのは、「最近バッティングに悩んでいた」という４番・松澤。初回２死二塁でレフトへ先制打を放つと、５回には左越え二塁打。６回１死満塁からはコールド勝ちを決める中越えの２点二塁打。３安打３打点の大暴れで、チームを勝利に導いた。

渋谷泰弘監督（４７）は「２年前の春季全国で４強入りした田山纏（仙台育英）らのチームと力は遜色ない」と語り、「日本一になる」と力強く宣言。「（１０月の）東日本選抜大会準々決勝で松戸中央に敗れ、悔し涙を流した選手たちの姿に全国制覇への可能性を感じた」という。

冬の厳しい練習でさらに成長し、春の大舞台で夢をつかむ。江戸崎の挑戦は、まだ始まったばかりだ。

【江戸崎ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽２年生 ※大木敦捕、牛久保真永、大立英嵩、松澤海人、室町佑成、清水和、中崎和真、片野勇輝、高野悠翔、齊藤尚史、馬場上蓮翔、竹内佑成、岩淵悠太、秋山統利、佐々木想、本橋琉碧、風見一護、鈴木翔真、圖師来輝、羽成崚、薬師神大和

▽１年生 中島大地、穴澤蒼大、田所勇人、鈴木雅翔

【表彰選手】

最優秀選手賞 松澤海人（江戸崎）

優秀選手賞 加藤遼人（日立）