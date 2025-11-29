¡Ö£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦¼Ô¡×¼ëÎ¤¡¢¡Ö£Ó£Ó£Ð£×¡×£±£²¡¦£´¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë»²Àï¡ÄÈ¬¿ÀÍöÆà¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÝ¯°æÍµ»Ò¡¢£Ã£è£é£Ã£è£é¤ÈÂÐÀï
¡¡½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Îº´»³¥µ¥È¥ë¤¬¼çºË¤¹¤ë¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹¡×¡Ê£Ó£Ó£Ð£×¡Ë¤Ï£²£¸Æü¡¢£±£²·î£´Æü¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹£Ö£ï£ì¡¥£³£·¡¡¡½£Ô£È£Å¡¡£²£°£ô£è¡¡£Á£Î£Î£É£Ö£Å£Ò£Ó£Á£Ò£Ù¡½¡¡£²£°¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¡×¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¡Ö£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦¼Ô¡×¼ëÎ¤¤¬»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼ëÎ¤¤Ï¡¢È¬¿ÀÍöÆà¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÝ¯°æÍµ»Ò¡¢£Ã£è£é£Ã£è£é¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¼ëÎ¤¤Ï¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤Ç½é¤á¤Æ½÷»Ò¤Î»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿£²£°£²£°Ç¯£³¡¦£±£¹¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¤ÈÁÈ¤ó¤ÇºÌ±©¾¢¡¢¾¾ËÜÅÔ¤ÈÂÐÀï¡£°ÊÍè¡¢½÷»Ò¤Î¥«¡¼¥É¤Ï£Ó£Ó£Ð£×¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ëÎ¤¤¬ÊÝ»ý¤¹¤ë¡Ö£É£×£Ç£Ð¡×¤Ï¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¡¢£Ó£Ó£Ð£×²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¿·´Ö¼÷¤µ¤ó¤¬Äó¾§¤·¤¿À¤³¦Åý°ì¹½ÁÛ¡£¤½¤Î£É£×£Ç£Ð¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¼ëÎ¤¤¬£Ó£Ó£Ð£×¤Î¥ê¥ó¥°¤Ëµ¢´Ô¤¹¤ë¡£
¡¡¢¡£±£²¡¦£´¸å³Ú±àÁ´ÂÐÀï¥«¡¼¥É
¡¡¢§¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡£Ó£Ó£Ð£×Ç§ÄêÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¡¢ÃÝÅÄÀ¿»Ö¡¡£ö£ó¡¡Â¼¾åÏÂÀ®¡¢¹â¶¶¡È¿Í¶ô¤¤¡ÉµÁÀ¸
¡¡¢§Âè£¶»î¹ç¡¡£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¡¢ºÌ±©¾¢¡¡£ö£ó¡¡£Î£Ï£Ò£É¡¢£Í£É£Ò£Á£É¡¢Êõ»³°¦
¡¡¢§Âè£µ»î¹ç¡¡¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
Á¥ÌÚÀ¿¾¡¡¢¥Ç¥¤¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥¹¥ß¥¹£Ê£ò¡¥¡¡£ö£ó¡¡¹õÄ¬¡¡£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢´Øº¬¡È¥·¥å¥ì¥Ã¥¯¡É½¨¼ù¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á
¡¡¢§Âè£´»î¹ç¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
±ÊÅÄÍµ»Ö¡¢´Ö²¼È»¿Í¡¡£ö£ó¡¡Æ£ÅÄÏÂÇ·¡¢¥±¥ó¥É¡¼¡¦¥«¥·¥ó
¡¡¢§Âè£³»î¹ç¡¡¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á
¼ëÎ¤¡¢È¬¿ÀÍöÆà¡¡£ö£ó¡¡Ý¯°æÍµ»Ò¡¢£Ã£è£é£Ã£è£é
¡¡¢§Âè£²»î¹ç¡¡£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¥¶¡¦¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥µ¥¹¥±¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡¢¥Ï¥ä¥Ö¥µ¡¡£ö£ó¡¡Æü¹â°ê¿Í¡¢À¯½¡¡¢°¤Éô»ËÅµ
¡¡¢§Âè£±»î¹ç¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡£±£µÊ¬£±ËÜ¾¡Éé
é®²¼¤á¤°¤ß¡¡£ö£ó¡¡»Ö¿¿¤¦¤¿