ÎîÇÞ»Õ¤Ë¹ÔÊýÃµ¤·¤ò°ÍÍê¡ÄÌ¾ÃµÄå¥Û¡¼¥à¥º¤Îºî²È¤¬¡Ö¿´ÎîÁÜºº¡×¤Ç²ðÆþ¤·¤¿¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¼ºí©·à
1926Ç¯¤ËÊ¸ÃÅ¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤ë°ì¤Ä¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¡£¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¤Î¼ºí©¤À¡£
¤³¤Î»þ¥É¥¤¥ë67ºÐ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¤Ï36ºÐ¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¿´Îî¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥É¥¤¥ë¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¤Î¹ÔÊý¤òÎîÇÞ»Õ¤ò»È¤Ã¤ÆÃµ¤í¤¦¤È¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢ºî²È¥³¥Ê¥ó¡¦¥É¥¤¥ë¤Î¿ô´ñ¤ÊÀ¸³¶¤ò²òÀâ¤·¤¿¼ÄÅÄ¹Ò°ìÃø¡Ø¥³¥Ê¥ó¡¦¥É¥¤¥ëÅÁ¡¡¥Û¡¼¥à¥º¤è¤ê¤â»ö·ï¤ò¸Æ¤ÖÃË¡Ù¡Ê2025Ç¯11·î20ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥É¥¤¥ë¤¬Íê¤Ã¤¿ÎîÇÞ»Õ
¼ºí©¤Î¿¿Áê¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¥É¥¤¥ë¤À¡£¥¨¥À¥ë¥¸»ö·ï¤Ç¼¨¤·¤¿ÎäÀÅ¤Ê¿äÍýÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢º£²ó¥É¥¤¥ë¤¬»È¤Ã¤¿¼êË¡¤Ï¡Ö¿´ÎîÁÜºº¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¥É¥¤¥ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¤ÎÉ×¤Î¥¢¡¼¥Á¥Ü¥ë¥É¤Ë²ñ¤¤¡¢Èà½÷¤Î¼êÂÞ¤ò¼Ú¤ê¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤Ê¤ó¤ÈÃÎ¿Í¤ÎÎîÇÞ»Õ¤ËÅÏ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÎîÇÞ»Õ¤Ï¥µ¥¤¥³¥á¥È¥ê¡¼¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥³¥á¥È¥ê¡¼¤È¤Ï¡¢¥â¥Î¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ê¶áÉÕ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î½êÍ¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¼Â¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
¥É¥¤¥ë¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤º¼êÂÞ¤òÎîÇÞ»Õ¤Ë¸«¤»¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÈà¤Ï¡Ö¥¢¥¬¥µ¤«¡×¤È¤¹¤°¤ËÅú¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¥É¥¤¥ë¤Ï¶Ã¤¡¢Èà¤ÎÇ½ÎÏ¤ò°ìÁØ¿®¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¤³¤Î»þÅÀ¤Ç´û¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¼ºí©¤«¤é°ì½µ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤´Ö¤ÏÏ¢Æü¤½¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÂçÁû¤®¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÎîÇÞ»Õ¤¬¾õ¶·¤ò»¡ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
ÎîÇÞ»Õ¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï»à¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¼¡¤Î¿åÍËÆü¤Ë¾ÃÂ©¤¬Ê¬¤«¤ë¡×
¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢12·î14Æü¤Î²ÐÍËÆü¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¥É¥¤¥ë¤ÏÎîÇÞ»Õ¤ÎÍ½¸À¤¬¡ÖÅö¤¿¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤Ã¤¿¡£È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤Ë²ÐÍË¤À¤¬¡¢¤½¤Îµ»ö¤¬ºÜ¤Ã¤¿¿·Ê¹¤ÏÍâÆü¤Î¿åÍË¤Ë½Ð¤¿¡£¤À¤«¤éÀ¤´Ö¤¬ÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿åÍË¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÍ½¸À¤ÏÅö¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Íý¶þ¤À¡£¤«¤Ê¤ê¤Î¤³¤¸¤Ä¤±¤À¤¬¡¢¥É¥¤¥ë¤ÏÂç¿¿ÌÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥É¥¤¥ë¤Ï¿·Ê¹¤Ë´ó¹Æ¤·¡¢±Ñ¹ñ¤Î·Ù»¡¤Ï¿´ÎîÁÜºº¤òÆ³Æþ¤¹¤Ù¤¤À¤È¤Þ¤Ç¼çÄ¥¤·¤¿¡£
½Ð¤·¤ã¤Ð¤ê¥É¥¤¥ë¤Ëíä°×
¥Û¡¼¥à¥º¤Î°¦ÆÉ¼Ô¤À¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¤¥ë¤ÏÂº·É¤¹¤Ù¤ÀèÇÚºî²È¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬½Ð¤·¤ã¤Ð¤ê¤Ê¥É¥¤¥ë¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¤ÏÊªÀÅ¤«¤ÊÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2022Ç¯¤Ë¡Ø¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¡¡¤È¤é¤¨¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Î½÷²¦¡Ù¡ÊÂçÍ§¹áÆà»ÒÌõ¡¢Ë®Ìõ¤Ï2023Ç¯´©¹Ô¡Ë¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¤Î¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥ë¡¼¥·¡¼¡¦¥ï¡¼¥¹¥ê¡¼»á¤Ï±Ñ»æ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¤Ø¤Î´ó¹Æ¤Ç¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà½÷¤ÏÂ¾¿Í¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬Ê¿ËÞ¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤ò±£¤¹¤¿¤á¤ËÃí°Õ¿¼¤¯ºî¤ê¾å¤²¤¿¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£¸øÅª¤Ê½ñÎà¤Ë¿¦¶È¤òµÆþ¤¹¤ë»þ¡¢20²¯Éô¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÈà½÷¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ø¼çÉØ¡Ù¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£µðÂç¤ÊÀ®¸ù¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èà½÷¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¤äËµ´Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÄêµÁ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀ¤´Ö¤òµñÈÝ¤·¤¿¿Í¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤ó¤ÊÀ³Ê¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¯¤éÂº·É¤¹¤ëÀèÇÚºî²È¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²ø¤·¤²¤Ê¿´Îî½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤ò¤«¤®²ó¤ë¥É¥¤¥ë¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÌÂÏÇ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¥¹¥¿¥·¥ã¥ï¡¼¤âÅÁµ¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥³¥Ê¥ó¡¦¥É¥¤¥ë¤Ë¤¦¤í¤Ä¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï²÷¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤í¤¦¡×
¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¤Ï¼ºí©»ö·ï¸å¤ËÉ×¤Î¥¢¡¼¥Á¥Ü¥ë¥É¤ÈÎ¥º§¤·¡¢£´Ç¯¸å¤Î1930Ç¯¤Ë¹Í¸Å³Ø¼Ô¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥í¥ï¥ó¤ÈºÆº§¤·¤¿¡£
¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î½÷²¦¡×¤¬¿´¤ò²õ¤·¤¿½Ö´Ö¡Ä¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¼ºí©11Æü´Ö¤Î¿¿Áê