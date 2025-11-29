パターに「最高のバディ」はいかが？軽井沢発祥ブランドのカバーに注目

パターカバーの新調を検討している方へ。今回は、軽井沢発の素敵なパターカバーを紹介します。

【Odecomalu】1Wカバー／パターカバー

Odecomalu（オデコマル）は、自然と都会が融合した魅力的な町〝軽井沢〞発祥のゴルフブランドとして2021年に誕生した。メインアイテムのドライバー用ヘッドカバー、パター用の〝ポニーカバー〞ともに、発色のいいアクリル毛糸と裏地には高価生地ストレッチボアが使用され、同じ柄・色が世界にふたつとない。1点1点、すべて熟練の職人の手作りで制作された特別なアイテムとなっている。

モチーフに起用されている馬は「人生をよりよい方向へ引っ張っていってくれる」といわれている。最高のバディと、きっと馬（うま）くいく」をキャッチコピーに、Odecomaluのヘッドカバーがラウンドの心強い相棒となってくれるだろう。

●素材／アクリル100％毛糸（本体）、ポリエステル（裏地）

●価格／6万9300円～（ドライバー用）、3万8500円～（パター用）

いかがでしたか？ ぜひ、縁起の良いパターカバーを手に取ってみてください。

●問い合わせ

Odecomalu www.odecomalu.shop

写真＝小林 司