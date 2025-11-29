女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は今月28日、第45話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第45話は、松野トキ（郄石あかり）の願いもむなしく、江藤リヨ（北香那）は恋占いの結果に満足し、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）にランデブーの約束をとりつける。もはや止められるのは錦織友一（吉沢亮）ただ一人。錦織は陰から2人を見張るのだった。一方、トキは花田ツル（池谷のぶえ）や梶谷吾郎（岩崎う大）とランデブーの行く末を話し合い、2人はうまくいくのでは、と次第に不安になる…という展開。

リヨとヘブンは西洋建築の島根県庁へ。江藤安宗（佐野史郎）も見張っていた。

昼食の時間。錦織は「よしっ、知事、これは見ものですよ」と固唾をのんだが、ヘブンは空腹になっておらず。錦織がリヨにウソの好物を教えた“糸こんにゃく弁当作戦”は失敗した。実際はどうだったのか。

番組公式SNSが28日夕に更新され「開けてもらえなかったリヨさんのお弁当箱。中には…やっぱり糸こんにゃくが入っていました」と写真をアップ。“正解”を発表した。

SNS上には「まさかお弁当の中身を見られるなんて思っても見ませんでした。映らないところもしっかり作り込んで」「決して開けてはいけない玉手箱のようでしたね」「リヨさんが一生懸命作ったお弁当だから、ヘブン先生が激怒したり、リヨさんが悲しい思いしなくて良かった」などの声。反響を呼んだ。

12月1日から第10週「トオリ、スガリ。」に入る。