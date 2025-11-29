米オープンＡＩの対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」が公開されてから３０日で３年となる。

１週間あたりの利用者は８億人を超え、生成ＡＩブームの象徴的な存在となった。一方、利用者の自殺や著作権侵害など課題も山積している。

「２０３０年までに売上高数千億ドル（数十兆円）規模の企業となるだろう」。オープンＡＩのサム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）は今月、ＳＮＳへの投稿で宣言した。現在は利用者の大半が無料会員だとみられるが、有料契約者を増やして売上高を現在の年１３０億ドル（約２兆円）程度から５年で１０倍超に急拡大する青写真を描く。

自信の背景には、２２年１１月に公開したチャットＧＰＴの利用者の急増がある。２４年１０月のＡＩ検索機能の追加、２５年３月の画像生成機能の拡充などで、１週間の利用者は今年１０月に８億人を超えた。

集計方法が異なるため単純比較はできないが、月間利用者が約２０億人のティックトックや、約６億人のＸ（旧ツイッター）など主要ＳＮＳに匹敵する規模だ。調査会社スタットカウンターによれば、対話型ＡＩサービス市場でのチャットＧＰＴの世界シェア（占有率）は１０月時点で８１％に上る。

オープンＡＩは企業評価額が５０００億ドル（約７８兆円）にまで増加し、世界最大の未上場のスタートアップ（新興企業）に成長した。今後８年間で１・４兆ドル（約２２０兆円）を投じてデータセンターを整備し、チャットＧＰＴの基盤となるＡＩモデルの開発を加速させる方針だ。

一方、チャットＧＰＴの利用で他者との交流が減り、若者を中心に精神的な依存や孤立感が助長されるリスクがあるとの懸念が高まっている。米国ではチャットＧＰＴを利用していた１６歳の高校生が４月に自殺し、両親が８月にオープンＡＩを提訴した。約１２０万人が自殺の方法など、自殺に関するやり取りをチャットＧＰＴと行っているとも推計されている。

オープンＡＩは著作権侵害を巡って、記事が無断でＡＩの学習に利用されたなどとして米紙ニューヨーク・タイムズやカナダの大手報道機関から提訴されている。１０月には、１５年１２月の創業以来維持してきた非営利組織主導の形態から、営利組織主導の組織体制に転換した。利益追求の姿勢が強まり、安全性などが軽視される恐れも指摘されている。（ニューヨーク支局 小林泰裕）