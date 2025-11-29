53歳・はるな愛、母親との“顔出し”2ショットを公開「綺麗」「お母様上品な方」
タレントのはるな愛（53）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。母との“顔出し”2ショットを公開した。
【写真】「お母様上品な方」はるな愛＆母親の“顔出し”2ショット
はるなは「ママとロケ！」と報告し、寄り添う親子ショットをアップ。「舞台の合間に一緒に居れる幸せ 帰りに紅葉が綺麗だったぁ」と2人で過ごす時間に喜びをにじませていた。
次の日には「大好きな#かに松 至福の時間」とつづり、大量の料理の写真とともに母と食事を楽しんだ様子を紹介している。
これらの投稿に対し、コメント欄には「綺麗」「でっかい蟹!!さぞ美味しかったでしょうね!!お母様上品な方」「素敵な時間やね〜」などの声が寄せられている。
