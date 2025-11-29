高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第10週「トオリ、スガリ。」の第46回が12月1日に放送予定です。

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下12月1日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

松江に冬がやってきた。トキは、はじめての松江の寒さに震えるヘブン（トミー・バストウさん）を温めるため、暖房器具を用意し、見守る。

そんな中、松江中学の生徒・小谷春夫（下川恭平さん）がヘブンの忘れ物を届けに現れる。

寒さのあまりお風呂にいってしまったヘブンを待つ間に、交流を深めるトキと小谷。

どうやらトキと話すのが目的だったようで・・・数日後、トキの家の前をウロウロする小谷をサワ（円井わんさん）が目撃する。