＜気の利かないヨメ！＞弟夫婦が母の誕生日ムシ！お世話になってるのに【第1話まんが：姉の気持ち】
私はセイラ（34）。小1の男の子と幼稚園児の女の子の2人を育てています。むかし祖母が暮らしていた実家のとなりの土地に「家を建てたら？」と母が提案してくれました。それはちょうど長男が生まれたころ。そしてその土地に家を建てたので、私も子どもたちも家を行き来しています。両親は子どもたちの面倒をよく見てくれるので、私は気兼ねなく仕事をしたり趣味をしたりと、毎日が充実しています。そんな母の誕生日だから、今年は豪華にしたいと考えました。
元々実家のとなりには祖母が住んでいる家がありました。祖母がずいぶん前に亡くなったので、父と母が私たち夫婦に住んでいいと土地をくれたので、家を建てたのです。子どもを育てるのは想像していたよりも手がかかって大変でした。なので、専業主婦の母がすぐとなりに住んでくれていて本当によかったと思っています。
もうすぐ母の誕生日です。今年は日頃の感謝の気持ちも込めて……弟家族にも声をかけて、盛大にお祝いをしようと企画することにしました。ちなみに弟夫婦は、私たちと同じ市に住んでいるのですが、実家に来ることはほとんどありません。
毎日のように実家に顔を出している私とは違って、弟は年に1〜2度くらいしか顔を出しません。
その数回だって、奥さんも子どもも連れてこないこともあるのです。あまりに薄情だと思いませんか？
こちらからは月に1度くらいは「みんなで御飯を食べようよ」など声掛けはしています。けれどいつも「時間がない」という返答です。
だから今回も「時間がない」と言われる前に、プレゼントはこちらで用意してお店の予約も私がする旨を伝えたのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
元々実家のとなりには祖母が住んでいる家がありました。祖母がずいぶん前に亡くなったので、父と母が私たち夫婦に住んでいいと土地をくれたので、家を建てたのです。子どもを育てるのは想像していたよりも手がかかって大変でした。なので、専業主婦の母がすぐとなりに住んでくれていて本当によかったと思っています。
もうすぐ母の誕生日です。今年は日頃の感謝の気持ちも込めて……弟家族にも声をかけて、盛大にお祝いをしようと企画することにしました。ちなみに弟夫婦は、私たちと同じ市に住んでいるのですが、実家に来ることはほとんどありません。
毎日のように実家に顔を出している私とは違って、弟は年に1〜2度くらいしか顔を出しません。
その数回だって、奥さんも子どもも連れてこないこともあるのです。あまりに薄情だと思いませんか？
こちらからは月に1度くらいは「みんなで御飯を食べようよ」など声掛けはしています。けれどいつも「時間がない」という返答です。
だから今回も「時間がない」と言われる前に、プレゼントはこちらで用意してお店の予約も私がする旨を伝えたのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙