予選を終えてシード喪失者も 棄権の上井邦浩は左手首の手術へ「ツアーに戻れるようしっかりと」
＜カシオワールドオープン 2日目◇28日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞国内男子ツアーも残すところ2試合。今週は、来季のフルシード権獲得がかかる最後の戦いとなる。予選ラウンドを終えて、来季のシード権を喪失した選手が出た。
【写真】57歳・谷口徹、シード復帰ならず号泣…
来季のシード権を獲得できるのは賞金ランキング上位65人。JGTOのホームページ等に記載される賞金ランキング表では、義務試合数不足でランキングから除外される現在55位のキム・ソンヒョン（韓国）が含まれているため、実質的なボーダーラインは66位の藤本佳則となる。圏外の73位で今大会を迎えた43歳の上井邦浩は、18ホール終了後に左手首痛で棄権し、シード喪失が決まった。「（左手首には）プレートも入っている。今年4回くらい痛み止めのステロイドを打ったけれど、もうこれ以上打てないし、打っても効かなくなっている。手首をかばおうとして、他の部分も動きがおかしくなってきているので、プレートを取る手術を考えている」と話した。来季もレギュラーツアーを主戦場にするためには、ファイナルQT（最終予選会）を上位で突破する必要がある。しかし「手術をしたら2カ月くらい動けない。グリップの力も入らないし、クラブが握れないので、QTでのプレーはできないかな…。エントリーはしても棄権して、ツアーメンバーの最下位というランクでツアーメンバーとしては残ろうと思っている」とプランを明かした。「もう一度、精密な検査はしますが、クラブを握れないのでプレーは無理だと思っている。何かを変えないといけないので、リスクは高いけれど手術をする方向で考えています。またツアーに戻ってこれるように、しっかりとやってきます」と、まずはプレーできる状態に戻すことを最優先に据える。ランキング68位で大会を迎えた杉原大河もシード喪失者のひとり。2021年にプロ転向し、QT43位の資格で挑んだ2023年は賞金ランク36位に入り初シードを獲得した。今年はこれまで21試合に出場し、予選落ちが8試合。トップ10入りは「?全英への道?ミズノオープン」での5位のみと、悔しいシーズンを過ごした。予選通過ラインのトータル3アンダーまであと一打の位置で最終ホールを迎えたが、10メートルのバーディパットはカップを1.5メートル通り過ぎ、腰に手を当ててうつむいた。返しを入れてパーフィニッシュとなり、トータル2アンダー・66位で決勝ラウンド進出を逃した。ホールアウト後は悔しさをにじませ、「単純に力不足なので、練習しかないと思っています。全体的なレベルアップは絶対必要かなと。（シード落ちは）今は実感がないので…。後から（シード落ちの実感は）来ると思うので、そのとき考えます。今は話せることはないですね…」と胸中を語った。来季の出場権獲得を目指し、2022年以来となるファイナルQT（12月9日〜12日/千葉県・千葉夷隅GC）に再び挑戦する。（文・高木彩音）【シード喪失確定選手】※（）内は大会開催前の賞金ランク杉原大河（68位）上井邦浩（73位）平田憲聖（82位）※来季は米国男子ツアーに出場杉山知靖（84位）J・パグンサン（105位）中島啓太（欧州ツアー主戦場のため今季は出場なし）【その他の資格保持者のうち来季出場資格喪失選手】木下裕太：2023年「バンテリン東海クラシック」優勝の資格で出場（92位）ヤン・ジホ：2023年「ハナ銀行インビテーショナル」優勝の資格で出場（124位）J・クルーガー：2023年『長嶋茂雄セガサミーカップ』優勝の資格で出場（100位）海老根文博：昨年QTランク1位の資格で今季出場（123位）谷口徹：生涯獲得賞金上位25位内（3位）の資格を使用し出場（136位）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【毎日更新】シード獲得か？QT行きか？ 国内男子崖っぷちランキング2025
カシオワールドオープン 第2ラウンドの結果
第3ラウンドの組み合わせ＆スタート時間
松坂大輔が2日目を途中棄権 左ふくらはぎの肉離れ「最後までやりたかった」
国内女子最終戦 2日目の結果
【写真】57歳・谷口徹、シード復帰ならず号泣…
来季のシード権を獲得できるのは賞金ランキング上位65人。JGTOのホームページ等に記載される賞金ランキング表では、義務試合数不足でランキングから除外される現在55位のキム・ソンヒョン（韓国）が含まれているため、実質的なボーダーラインは66位の藤本佳則となる。圏外の73位で今大会を迎えた43歳の上井邦浩は、18ホール終了後に左手首痛で棄権し、シード喪失が決まった。「（左手首には）プレートも入っている。今年4回くらい痛み止めのステロイドを打ったけれど、もうこれ以上打てないし、打っても効かなくなっている。手首をかばおうとして、他の部分も動きがおかしくなってきているので、プレートを取る手術を考えている」と話した。来季もレギュラーツアーを主戦場にするためには、ファイナルQT（最終予選会）を上位で突破する必要がある。しかし「手術をしたら2カ月くらい動けない。グリップの力も入らないし、クラブが握れないので、QTでのプレーはできないかな…。エントリーはしても棄権して、ツアーメンバーの最下位というランクでツアーメンバーとしては残ろうと思っている」とプランを明かした。「もう一度、精密な検査はしますが、クラブを握れないのでプレーは無理だと思っている。何かを変えないといけないので、リスクは高いけれど手術をする方向で考えています。またツアーに戻ってこれるように、しっかりとやってきます」と、まずはプレーできる状態に戻すことを最優先に据える。ランキング68位で大会を迎えた杉原大河もシード喪失者のひとり。2021年にプロ転向し、QT43位の資格で挑んだ2023年は賞金ランク36位に入り初シードを獲得した。今年はこれまで21試合に出場し、予選落ちが8試合。トップ10入りは「?全英への道?ミズノオープン」での5位のみと、悔しいシーズンを過ごした。予選通過ラインのトータル3アンダーまであと一打の位置で最終ホールを迎えたが、10メートルのバーディパットはカップを1.5メートル通り過ぎ、腰に手を当ててうつむいた。返しを入れてパーフィニッシュとなり、トータル2アンダー・66位で決勝ラウンド進出を逃した。ホールアウト後は悔しさをにじませ、「単純に力不足なので、練習しかないと思っています。全体的なレベルアップは絶対必要かなと。（シード落ちは）今は実感がないので…。後から（シード落ちの実感は）来ると思うので、そのとき考えます。今は話せることはないですね…」と胸中を語った。来季の出場権獲得を目指し、2022年以来となるファイナルQT（12月9日〜12日/千葉県・千葉夷隅GC）に再び挑戦する。（文・高木彩音）【シード喪失確定選手】※（）内は大会開催前の賞金ランク杉原大河（68位）上井邦浩（73位）平田憲聖（82位）※来季は米国男子ツアーに出場杉山知靖（84位）J・パグンサン（105位）中島啓太（欧州ツアー主戦場のため今季は出場なし）【その他の資格保持者のうち来季出場資格喪失選手】木下裕太：2023年「バンテリン東海クラシック」優勝の資格で出場（92位）ヤン・ジホ：2023年「ハナ銀行インビテーショナル」優勝の資格で出場（124位）J・クルーガー：2023年『長嶋茂雄セガサミーカップ』優勝の資格で出場（100位）海老根文博：昨年QTランク1位の資格で今季出場（123位）谷口徹：生涯獲得賞金上位25位内（3位）の資格を使用し出場（136位）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【毎日更新】シード獲得か？QT行きか？ 国内男子崖っぷちランキング2025
カシオワールドオープン 第2ラウンドの結果
第3ラウンドの組み合わせ＆スタート時間
松坂大輔が2日目を途中棄権 左ふくらはぎの肉離れ「最後までやりたかった」
国内女子最終戦 2日目の結果