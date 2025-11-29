yama、コンセプトEP「C.U.T」リリース決定！2026年5月リリースツアー開催！
「春を告げる」による2020年のデビューから今年で5年を迎えたyama。
デビュー5周年というタイミングで、5年間の活動の中で見つけた音楽、そして自身のルーツと向き合った音楽を詰め込んだコンセプトEP「C.U.T」を2026年3月18日に配信リリースすることが決定した。
さらに、2025年12月3日に先行配信シングル「TWILIGHT」を配信リリースする。
自分自身の音楽と向き合う中で見つけた3つのキーワード「Chill out」「Urban」「Tender」。3つのキーワードの頭文字から今作のタイトルを「C.U.T」と名付けられている。
2026年5月には、「yama C.U.Tリリースツアー “羽化”」の開催が決定した。「C.U.T」の世界観をライブで表現する特別なツアー。yamaが活動を通して見つけた新たなる表現をその目で目撃してほしい。
●リリース情報
12月3日先行配信リリース
「TWILIGHT」
プリアドプリセーブはこちら
https://yama.lnk.to/TL_PAPS
コンセプトEP
「C.U.T」
2026年3月18日配信
●ライブ情報
ツアー情報
「yama C.U.Tリリースツアー “羽化”」
2026年5月6日（水祝）＠Zepp Sapporo
2026年5月10日 (日) @仙台GIGS
2026年5月16日（土）＠Zepp Fukuoka
2026年5月23日（土）＠Zepp Namba
2026年5月24日（日）＠Zepp Nagoya
2026年5月31日（日）＠Zepp Haneda
全国共通
1階スタンディング \5,800（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き）
1階後方指定席 \6,300（税込・入場時別途ドリンク代）
2階指定席 \6,800（税込・入場時別途ドリンク代）
※お一人様4枚まで（複数公演申込可）
※3歳以上有料
※チケットは全て電子チケットとなります。
企画・制作： ソニー・ミュージックレーベルズ / H.I.P.
CLUB yama 先行 11/26(水) 17:00~12/7(日) 23:59
https://member.yamaofficial.jp/ticket_uka/
オフィシャル１次先行 12/12(金) 18:00 ~ 12/21(日) 23:59
オフィシャル2次先行 1/7(水) 18:00 ~ 1/18(日) 23:59
オフィシャル最終先行 1/23(金) 18:00 ~ 2/1(日) 23:59
各プレイガイド先行 2/2(月)以降 ~
プレイガイド一般発売日 2月14日(土) 10:00
関連リンク
yamaオフィシャルX
https://twitter.com/douhwe