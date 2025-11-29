yama、コンセプトEP「C.U.T」リリース決定！2026年5月リリースツアー開催！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

「春を告げる」による2020年のデビューから今年で5年を迎えたyama。

デビュー5周年というタイミングで、5年間の活動の中で見つけた音楽、そして自身のルーツと向き合った音楽を詰め込んだコンセプトEP「C.U.T」を2026年3月18日に配信リリースすることが決定した。

さらに、2025年12月3日に先行配信シングル「TWILIGHT」を配信リリースする。

自分自身の音楽と向き合う中で見つけた3つのキーワード「Chill out」「Urban」「Tender」。3つのキーワードの頭文字から今作のタイトルを「C.U.T」と名付けられている。

2026年5月には、「yama C.U.Tリリースツアー “羽化”」の開催が決定した。「C.U.T」の世界観をライブで表現する特別なツアー。yamaが活動を通して見つけた新たなる表現をその目で目撃してほしい。

●リリース情報

12月3日先行配信リリース

「TWILIGHT」

プリアドプリセーブはこちら

https://yama.lnk.to/TL_PAPS

コンセプトEP

「C.U.T」



2026年3月18日配信

●ライブ情報

ツアー情報

「yama C.U.Tリリースツアー “羽化”」

2026年5月6日（水祝）＠Zepp Sapporo

2026年5月10日 (日) @仙台GIGS

2026年5月16日（土）＠Zepp Fukuoka

2026年5月23日（土）＠Zepp Namba

2026年5月24日（日）＠Zepp Nagoya

2026年5月31日（日）＠Zepp Haneda

全国共通

1階スタンディング \5,800（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き）

1階後方指定席 \6,300（税込・入場時別途ドリンク代）

2階指定席 \6,800（税込・入場時別途ドリンク代）

※お一人様4枚まで（複数公演申込可）

※3歳以上有料

※チケットは全て電子チケットとなります。

企画・制作： ソニー・ミュージックレーベルズ / H.I.P.

CLUB yama 先行 11/26(水) 17:00~12/7(日) 23:59

https://member.yamaofficial.jp/ticket_uka/

オフィシャル１次先行 12/12(金) 18:00 ~ 12/21(日) 23:59

オフィシャル2次先行 1/7(水) 18:00 ~ 1/18(日) 23:59

オフィシャル最終先行 1/23(金) 18:00 ~ 2/1(日) 23:59

各プレイガイド先行 2/2(月)以降 ~

プレイガイド一般発売日 2月14日(土) 10:00

関連リンク

yamaオフィシャルX

https://twitter.com/douhwe