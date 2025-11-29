今日29日の日中は全国的に晴れる見込み。北日本で吹いている強い風も、次第に収まる。気温は、関東や北陸、東北、北海道では前日ほど上がらない所がほとんど。日なたでも空気が冷たく感じられそう。

全国的に晴れ 北日本の風も収まる

日本付近は、西から高気圧に覆われるでしょう。



沖縄と九州、四国は、おおむね晴れそうです。多少雲がかかっても、天気の崩れはないでしょう。空の様子を気にせずに、お出かけできそうです。

中国地方と近畿は、午前中は日本海側ほど雲が多く、一部でにわか雨。午後は青空が広がってきます。

東海と関東甲信、北陸にかけて、ほぼ一日晴れるでしょう。

東北と北海道は、昼前までは日本海側の所々で弱い雨や雪が降り、西よりの風が強めに吹きます。昼過ぎからは各地とも日差しが届き、風も次第に収まるでしょう。

最高気温 北日本と東日本は前日より低い所が多い

最高気温は、沖縄は昨日(28日)より高めで25℃前後の予想。昼間は薄着で過ごせそうです。九州から東海にかけては16℃から18℃くらいの所が多く、昨日と同じかやや高くなるでしょう。

一方、北陸と関東は昨日と同じか低く、13℃から15℃くらいの所が多い予想。日なたでも空気がヒンヤリするでしょう。昨日の日中、上着なしで過ごした方も、今日は暖かい服装を心掛けてください。

東北と北海道も昨日ほど上がらず、札幌をはじめ5℃に届かない所もあるでしょう。風は収まってきますが、厚手の上着が活躍しそうです。