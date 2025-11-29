元「モーニング娘。」のメンバーでタレントの辻希美さんと俳優の杉浦太陽さんの長女・希空さんが2025年11月26日、自身のインスタグラムを更新。「18歳になりました」と誕生日を報告した。

「最高の誕生日を過ごせて幸せです」

18歳を迎えた希空さんは、「活動を始めてから1年が経ち、色々な方に支えてもらいながらこの1年間を過ごす事が出来たと感じています。これからもっと新しい事に挑戦していきたいと思っているので皆さん応援宜しくお願いします！！」と振り返った。

また、「沢山のお祝い本当にありがとうございます。最高の誕生日を過ごせて幸せです」と感謝の気持ちをつづった。

インスタグラムには、たくさんの風船を背景にピンク色のオフショルドレス姿でブーケを抱えた写真を含む7枚を投稿した。

ブーケは希空さんが両手で抱えるほど大きく、髪には大きなピンクのリボンが付けられている。さらに、リボンでできた花の装飾がついたチョーカーやピンクのネイルで指先まで統一し、写真全体をピンクトーンでまとめたショットとなっている。