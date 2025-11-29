国道107号の「大石トンネル」が開通

国道107号の大石トンネル（全長約1420m）が、2025年11月30日（日）15時に開通します。

【本復旧】国道107号「大石トンネル」の開通ルートを見る（地図）

国道107号は、太平洋側の岩手県大船渡市と日本海側の秋田県由利本荘市を東西に結ぶ道路です。

このうち途中の岩手県西和賀町では、2021年5月の地震で大規模な地滑りが発生し、国道が全面通行止めに。その後、地滑り箇所を迂回するように応急盛土や錦秋湖の対岸に渡る仮橋架設などが行われ、2022年11月30日に迂回路が開通し、全面通行止めが解除されています。

この区間ではその後、さらに本復旧に向けて大石トンネルの建設がスタート。2023年7月に掘削を開始し、2年後の2025年7月に貫通しました。

大石トンネルを含めた復旧ルートは、全長約1800mです。地滑り箇所を避けるように山側へカーブを描きながら、トンネルで一気に通過します。

これにより特殊車両の通行止めや片側交互通行の規制は解除されます。また、トンネル開通後は、これまで使われてきた迂回路の仮橋は閉鎖されます。